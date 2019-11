Les champions ERC* célébrés lors d’une spectaculaire cérémonie à Budapest

Les champions du FIA European Rally Championship 2019 ont été honorés lors de l'annuelle ERC Awards Ceremony à Budapest lundi soir.

Organisé au Budapest Music Center, l'événement a rassemblé de nombreuses stars, dont les nouveaux champions d'Europe FIA Chris Ingram and Ross Whittock*, le champion ERC2* Juan Carlos Alonso et les champions ERC3* Efrén Llarena et Sara Fernández.



Filip Mareš était présent pour recevoir son trophée de champion ERC1 Junior*, Llarena a également reçu sa récompense pour l'ERC3 Junior, tandis qu'Andrea Nucita a été reconnu vainqueur de la première Abarth Rally Cup organisée au sein de l'ERC, bien qu'il n'ait pas pu être présent en personne.



Saintéloc Junior Team, représenté par Vincent Ducher, a été honoré comme vainqueur du FIA European Rally Championship des Équipes*, et Tomáš Kunc a reçu l'ERC Nations’ Cup au nom de l'ACCR Czech Rally Team. Ekaterina Stratieva a collecté l'ERC Ladies’ Trophy.



Un autre invité de marque était Zelindo Melegari, habitué de l'ERC2, qui a été blessé dans un accident au Barum Czech Rally Zlín en août, mais qui avait marqué suffisamment de points en début de saison pour prendre la troisième place du classement final en ERC2.



Terenzio Testoni, représentant Pirelli (partenaire pneumatique de l'ERC3 Junior), Anita Passalis, Sporting Delegate de la FIA, et Jérôme Roussel, Category Manager – Regional Rally à la FIA, font partie de ceux qui ont remis les trophées lundi soir.



Les invités ont pu visionner un certain nombre de vidéos spectaculaires réalisées par l'équipe de production d'Eurosport, revenant sur une saison mémorable.



Voici la liste complète des lauréats* :



FIA European Rally Championship ERC1 :

Premier : Chris Ingram (GBR)/Ross Whittock (GBR)

Deuxième : Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS)

Troisième : Łukasz Habaj/Daniel Dymurski (POL)



FIA European Rally Championship ERC2 :

Premier : Juan Carlos Alonso (ARG)/Juan Pablo Monasterolo (ARG)

Deuxième : Andrea Nucita (ITA)/Corrado Bonato (ITA)

Troisième : Zelindo Melegari (ITA)/Łukasz Sitek (POL)



FIA European Rally Championship ERC3 :

Premier : Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP)

Deuxième : Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE)

Troisième : Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST)



FIA ERC1 Junior Championship :

Premier : Filip Mareš (CZE)

Deuxième : Chris Ingram (GBR)

Troisième : Mattias Adielsson (SWE)



FIA ERC3 Junior Championship :

Premier : Efrén Llarena (ESP)

Deuxième : Ken Torn (EST)

Troisième : Sindre Furuseth (NOR)



FIA European Rally Championship des Équipes :

Premier : Saintéloc Junior Team (FRA)

Deuxième : Toksport WRT (DEU/TUR)

Troisième : ACCR Czech Rally Team (CZE)



Abarth Rally Cup :

Premier : Andrea Nucita (ITA)

Deuxième : Dariusz Poloński (POL)

Troisième : Alberto Monarri (ESP)



ERC Nations’ Cup :

Premier : ACCR Czech Rally Team

Deuxième : Rallye Team Spain

Troisième : FPAK Portugal Team ERC



ERC Ladies’ Trophy :

Première : Ekaterina Stratieva (BGR)

Deuxième : Nabila Tejpar (GBR)

Troisième : Catie Munnings (GBR)



Le FIA European Rally Championship 2020 commencera par l'Azores Rallye, qui a lieu sur la magnifique île portugaise de São Miguel du 26 au 28 mars. Disputée sur huit manches, la prochaine saison d'ERC inclut également les Rally Islas Canarias, Rally Liepāja, 77th Rally Poland, Rally di Roma Capitale, Barum Czech Rally Zlín, Cyprus Rally et Rally Hungary.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA.

