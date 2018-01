Les “diplômés” de l’ERC Breen et Lefebvre bien occupés en 2018

Anciens pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Craig Breen et Stéphane Lefebvre resteront des éléments clés de l'équipe d'usine Citroën en 2018.

Breen (photo), vice-champion ERC en 2015, disputera dix manches de championnat du monde dans une C3 WRC, tandis que Lefebvre, champion ERC Junior inaugural en 2014, pilotera la C3 R5 de la marque en catégorie WRC2.

Yves Matton, Team Principal de Citroën Racing, a déclaré : “Craig [a fourni] quelques performances très solides. Il a une marge de progression et peut viser plus haut. Nous sommes convaincus que Stéphane sera un bon ambassadeur pour la Citroën C3 R5, dans laquelle la marque place de grands espoirs. Et ce programme lui permettra de continuer à ajouter à son expérience, et donc de continuer à progresser.

L'ERC représente une bonne étape entre le niveau national et le championnat du monde, offrant à des talents en devenir ce dont ils ont besoin pour atteindre le sommet de la pyramide des rallyes de la FIA.