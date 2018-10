Les spéciales courues “à fond” du Rally Liepāja sont très appréciées par les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, qui ne se privent pas de le faire savoir.

Qualifiée de “Grand Prix de Liepāja” par le pilote lituanien Vytautas Švedas, la manche lettone de l'ERC propose des spéciales parmi les plus rapides du calendrier – et les pilotes cherchent toujours à rouler encore plus vite.

“On est constamment à fond pendant peut-être trois kilomètres”, s'est enthousiasmé le Junior ERC U28 Laurent Pellier, en évoquant la troisième spéciale. “On ne freine jamais, c'est sûr, c'est très sympa. Mais parfois, j'aimerais être plus rapide et la voiture ne peut pas !”

Les espoirs disposant d'une auto de type R5 ne sont pas les seuls à apprécier ces vitesses impressionnantes. Ceux de l'ERC Junior des moins de 27 ans, qui pilotent des R2 deux roues motrices (à l'avant) chaussées de Pirelli, sont tout aussi séduits par les spéciales du Liepāja.

“C'est tout simplement si extrême, à combien on peut rouler sur ce qui ressemble à des virages serrés”, a dit Sindre Furuseth. “Je pense qu'on doit attaquer dans sa tête et laisser son cerveau au parc d'assistance, puis y aller à fond dans la deuxième boucle et voir ce qu'on peut faire.”

Les Scandinaves occupaient les quatre premières positions en ERC Junior Under 27 à mi-étape. Pas une coïncidence pour le pilote et propriétaire de Stengg Motorsport, Roland Stengg.

“Rouler à fond semble faire partie de la culture, ici”, a-t-il réagi. “Tous les Scandinaves sont très rapides. Je pense qu'on doit continuer et avoir un peu des c... !”

The post Les pilotes ERC aiment les spéciales “à fond” du Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.