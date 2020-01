Les pilotes Rally5 éligibles à l’ERC3 Junior

Les pilotes de voitures Rally5 (anciennement R1) seront éligibles au FIA ERC3 Junior Championship 2020 – s'ils étaient âgés de moins de 27 ans au 1er janvier.

Une nouvelle règle de l'instance dirigeante mondiale du sport automobile, la FIA, autorise les Rally5 en ERC3 Junior pour 2020, en plus des Rally4 (anciennement R2).



Les pilotes des Rally4 devraient être les plus rapides, mais les Rally5 comme la Ford Fiesta R1 de M-Sport Poland seront attractives pour les nouveaux de l'ERC3 Junior qui comptent prendre de l'expérience dans une compétition internationale.



L'ERC3 Junior aura lieu sur six manches du FIA European Rally Championship, dont trois sur terre et trois sur asphalte. Les pilotes utilisent tous les pneus Pirelli.

