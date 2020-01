Le nombre de voitures Rally2 (R5) produites devrait atteindre le millier en 2020.

De 2013 à 2019, 979 voitures conformes à cette catégorie très prospère supervisée par la FIA ont été construites.



Lors de cette période, les R5 ont remporté un total de 45 victoires en FIA European Rally Championship, à commencer par le succès de Kajetan Kajetanowicz au Rally Poland en 2013, au volant d'une Ford Fiesta R5.



En plus de Ford, via son partenaire M-Sport en rallye, Citroën, Hyundai, Peugeot, ŠKODA et Volkswagen ont également construit ou approuvé des voitures de la catégorie Rally2 utilisées en ERC.



Photo : Craig Breen remporte la première victoire de la Peugeot 208 T16 à l'Acropolis Rally 2014, soit le deuxième succès d'une R5 en ERC.

The post Les voitures les plus rapides de l’ERC vont atteindre le millier en 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.