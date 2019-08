Llarena emmène une lutte passionnante pour l’or en ERC3 Junior

Efrén Llarena fait tout ce qu'il peut pour remporter le titre dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli au Barum Czech Rally Zlín, menant sa classe après cinq spéciales.

Le pilote du Rallye Team Spain a 3''1 sur un de ses rivaux sur le titre, Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) alors que le leader du championnat, Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) est cinquième à 12''9 de l'Espagnol avec sa Ford Fiesta R2T de M-Sport Poland.

Après avoir fini deuxième derrière Furuseth la super spéciale de Zlín vendredi soir, Llarena a pris la tête au Norvégien grâce à son meilleur chrono dans Březová qui ouvrait le samedi. Encore auteur du meilleur temps dans l'ES3, il comptait un avantage de 6''1 avant la quatrième spéciale. Mais celle-ci a été annulée pour un certain nombre d'équipages – y compris tout le contingent ERC3 – après un accident de Zelindo Melegari.

Malgré une erreur à un carrefour de l'ES5, Furuseth a pu réduire l'avance de Llarena à 3''1 après la spéciale cinq, que Jean-Baptiste Franceschi a remportée pour prendre la troisième place de classe devant Erik Cais et Torn. Le héros local Cais, qui pointe à 0''1 de Torn, a signalé des ennuis de freins.

Jan Talaš, de l'ACCR Czech Rally Team, est sixième devant le nouveau venu en ERC3 Adam Březíkas. Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy), Florian Bernardi, sur Renault, et René Dohnal complètent le top 10 de l'ERC3.

Le duo de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, constitué d'Elias Lundberg et de Grégoire Munster, occupe les septième et huitième places en ERC3 Junior devant Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) et le tout jeune pilote tchèque Petr Semerád.

