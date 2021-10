Nikolay Gryazin a conservé son rythme impressionnant de la Spéciale de Qualification pour prendre la tête après l’ES1 du Rallye de Hongrie, avant-dernière épreuve de la saison du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Il a réalisé un temps record de 1min39,3s sur les 2,40 km de la spéciale, un combat deux par deux sur la piste de rallycross de Rabócsiring à Máriapócs, au sud-est de la ville hôte de Nyíregyháza, ce soir.



Miko Marczyk (ORLEN Team) a été 0,1s plus lent que Gryazin tout en battant son rival pour le titre et actuel leader du championnat, titre Andreas Mikkelsen.



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) est troisième, suivi de Simone Campedelli (Team MRF Tyres) et Mikkelsen (Toksport WRT) complète le top 5.



Plus d’informations à suivre...

