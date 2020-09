La poussière à peine retombée après la dixième édition du Rallye d’Estonie le week-end dernier, le champion d’Europe 2018, Alexey Lukyanuk, revient, dans le nouveau numéro d’ERC Eye of the Expert, sur sa remarquable victoire de 2015 dans cette rapide épreuve sur terre.

Lukyanuk, actuel leader de la course au titre ERC, parle avec Chris Rawes de ses premiers jours en compétition en Estonie, de son titre national en 2014 et de son succès dans ce qui était alors une manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes en 2015. Il explique aussi pourquoi il pilotait à cette occasion une Mitsubishi Lancer Evolution X.



Pour regarderERC Eye of the Expertavec Alexey Lukyanuk, suivez ce lien :https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=vlSbwC6IT94