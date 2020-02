Mag-nifique ! Triple vainqueur en ERC, Magalhaes est de retour avec le Team Hyundai Portugal

Il y a de l'amour dans l'air pour le pilote portugais Bruno Magalhães, qui a profité de la Saint-Valentin pour annoncer son retour auprès de l'être aimé : le FIA European Rally Championship.

Triple vainqueur de rallyes en ERC, Magalhães pilotera une Hyundai i20 R5 pour le Team Hyundai Portugal dans ce championnat d'Europe en huit épreuves, à commencer par sa manche à domicile, l'Azores Rallye du 24 au 26 mars.



Carlos Magalhães, qui a été le copilote de son homonyme pour deux titres du Portugal et la cinquième place de l'Intercontinental Rally Challenge 2010, est de retour pour leur première collaboration depuis 2014.



Le Team Hyundai Portugal a fait cette annonce enthousiasmante en direct sur Facebook aujourd'hui. Sérgio Ribeiro, PDG de Hyundai Portugal, a fièrement révélé le projet 2020 avec de grandes ambitions à la fois pour le championnat national et l'ERC : “Nous prendrons nos valeurs et notre passion du rallye pour le championnat d'Europe, soutenant notre sport auto national au-delà de nos frontières.”



Le Lisboète Bruno Magalhães, vice-champion en titre du championnat du Portugal avec une i20 R5, déclare : “Le championnat que j'aime est européen. Il y a une ambiance spéciale, la couverture est vraiment bonne et les rallyes sont tous complètement différents les uns des autres ; c'est donc un grand défi pour les pilotes. L'an dernier, c'était difficile pour moi de ne pas être en ERC, mais je n'oublie jamais l'ERC. J'ai pu trouver un accord avec le Team Hyundai Portugal pour participer à la saison complète en championnat d'Europe, c'est fou mais c'est vraiment une très bonne nouvelle.”



D'un Magalhães à l'autre pour Magalhães

Hugo Magalhães, qui était le copilote de Bruno Magalhães ces cinq dernières saisons, a trouvé un nouveau partenaire, et Bruno Magalhães a donc recruté Carlos Magalhães pour son retour en ERC. “Hugo n'avait pas connaissance de ce projet quand il a décidé de rejoindre un autre pilote. Mais nous sommes bons amis, et j'ai décidé de choisir Carlos Magalhães car, comme vous le savez, pour être mon copilote, il faut s'appeler Magalhães ! J'ai discuté du projet avec Carlos et il est très enthousiaste, car l'an dernier, il n'a fait qu'un rallye.”



Sports&You va apporter son expertise

Le préparateur Sports&You exploitera l'i20 R5 du Team Hyundai Portugal pour Magalhães, cette voiture ayant été mise à jour pour correspondre à la dernière spécification. “J'ai testé la voiture avec les évolutions du moteur et des suspensions en Sardaigne, en fin d'année dernière,” explique Magalhães, 39 ans. “C'est une grande marche à monter par rapport à la voiture de l'an dernier, et tout le monde est enthousiasmé par ce projet. C'est la première de Sports&You en ERC et c'est donc un grand défi, mais je connais déjà la plupart des rallyes, ce qui sera important.”



Magalhães, un certain palmarès

Si Magalhães ne se fixe pas d'objectifs pour 2020 alors qu'il se concentre sur ses préparatifs de pré-saison, le Portugais se remémore des saisons 2017 et 2018 particulièrement significatives. “En 2017, je me battais pour le titre jusqu'à mon accident dans la dernière manche en Lettonie. En 2018 j'étais deuxième, à seulement six points de [Alexey] Lukyanuk, mais j'ai manqué les deux derniers rallyes à cause de problèmes financiers. C'était un grand désastre pour moi d'être si proche de jouer le titre à nouveau mais de ne pas pouvoir le faire parce que je n'avais pas d'argent, c'était difficile à accepter. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais abandonné. Je suis revenu au Portugal pour un nouveau projet l'an dernier, mais je n'ai pas oublié l'ERC. Quand j'ai vu que j'avais une chance, même une toute petite chance de revenir, j'ai tout essayé. Si je remporte ce titre un jour, ce sera le temps fort de ma carrière, clairement. J'étais si proche en 2017, je me battais pour ce rêve en 2018 ; c'est donc ma troisième chance d'écrire l'Histoire, mais je ne me fixe pas d'objectifs.”



Où voir Bruno Magalhães en 2020 ?

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août ; Cyprus Rally, 9-11 octobre ; Rally Hungary, 6-8 novembre.



En photo, de gauche à droite : Carlos Magalhães, Sérgio Ribeiro et Bruno Magalhães

