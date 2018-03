Magalhães enthousiaste en retrouvant l’ERC après une blessure

Un Bruno Magalhães pleinement remis dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne débute pas son Championnat d'Europe FIA des Rallyes aussi bien qu'il y a 12 mois, avec une seconde victoire choc consécutive à São Miguel.

Bien que double vainqueur du Rallye Azores Airlines, Magalhães n'était pas considéré comme une menace particulière la saison dernière, n'ayant pas couru depuis deux ans sur la terre.



Mais contre toute attente, il a signé un improbable triomphe qui allait le mener finalement à défier Kajetan Kajetanowicz pour le titre jusqu'à son abandon éliminatoire du Rally Liepāja, dans lequel il s'est blessé au dos et qui l'a contraint de se contenter d'une deuxième place finale.



“En rentrant au Portugal, j'ai découvert que j'avais deux vertèbres fracturées, alors, pendant trois ou quatre mois, j'ai été très prudent”, dit le pilote de la ŠKODA ARC Sport.“Mais je suis pleinement remis désormais, je suis retourné à la gym.”



Concernant ses espoirs de quatrième victoire aux Açores, Magalhães ajoute :“J'ai de bons souvenirs de ce rallye, je ne m'attendais pas à gagner l'année dernière mais si je peux le faire cette année encore, pourquoi pas ?”



“C'est un sprint avec beaucoup de petites spéciales, très compétitives, et reprendre le temps perdu n'est pas toujours possible. Comme les spéciales sont très étroites, il est aisé de toucher le côté et d'avoir une crevaison, ce qu'il faut donc éviter. Et puis il y a la météo. Sur une partie de l'île, c'est l'hiver et dans une autre, c'est comme à la plage, on ne sait jamais à quoi s'attendre.”



Magalhães, copiloté par son homonyme Hugo Magalhães, est un des 35 pilotes engagés pour le Rallye Azores Airlines au volant d'une voiture de type R5, mais son programme en ERC au-delà du rendez-vous insulaire reste à confirmer.“On y va palier par palier [comme l'année dernière]. Mon objectif sera encore de faire tous les rallyes, mais quelques sponsors qui ont fait un gros effort l'an dernier m'ont déjà dit que ce ne serait pas possible [de le soutenir] cette année. Mais je vais essayer.”



Le Rallye Azores Airlines se déroulera du 22 au 24 mars.