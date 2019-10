La cinquième place de Niki Mayr-Melnhof, meilleur résultat de sa carrière en FIA European Rally Championship, montre qu'il est sur le “bon chemin”.

Ancien pilote GT, Mayr-Melnhof a rebondi après les problèmes rencontrés lors de la première étape du Cyprus Rally pour remonter de la 11e place au top 5 le deuxième jour, marquant six points bonus grâce à sa deuxième place dans la seconde étape.



“La première journée a vraiment été un test difficile pour nous tous, toute l'équipe, pour rester concentré avec tout ce qui se passait,” commente le champion d'Autriche 2018 au sujet de ses problèmes mécaniques. “Mais l'équipe a été vraiment géniale pour avoir une telle voiture [le deuxième jour] et nous avons pu attaquer de plus en plus. Au moins avons-nous montré que nous étions vraiment sur la bonne voie ; nous avons attaqué au maximum dans la dernière spéciale, jusqu'au dernier mètre, parce que nous prenions un plaisir immense.”



Mayr-Melnhof, qui a conclu le Cyprus Rally avec deux troisièmes places consécutives en spéciale, va désormais participer au Rally Hungary inaugural du 8 au 10 novembre au volant d'une Ford Fiesta R5 exploitée par The Drift Company. Basé dans la ville de Nyíregyháza, ce rallye sur asphalte sera la manche décisive de la saison 2019 d'ERC.

The post Mayr-Melnhof s’attend à être rapide en Hongrie après un beau retour en ERC à Chypre appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.