Nobre choisit d’ouvrir la route pour la première étape en ERC

Paul Nobre a une fois encore choisi d'avoir l'honneur de passer le premier dans les spéciales de la journée d'ouverture du Rally Liepāja, dernière manche du championnat d'Europe.

S'étant classé 11e de la Spéciale de Qualification, vendredi après-midi, le pilote Palmeirinha Rally a été l'avant-dernier pilote à sélectionner sa position de départ pour la première étape, choisissant d'ouvrir la route devant Sergei Remennik de la catégorie ERC2.

À l'inverse, Nikolay Gryazin, leader du Championnat FIA ERC Junior Under 28 et auteur du meilleur chrono dans la Spéciale de Qualification, a été le premier à choisir, optant pour la 12e position dans l'ordre de départ. Il sera suivi par le reste des dix pilotes les plus rapides de la Spéciale de Qualification, dans l'ordre inverse du classement de celle-ci.

Les rivaux du pilote Sports Racing Technologies pour le titre en ERC Junior des moins de 28 ans, Fabian Kreim et Chris Ingram, s'élanceront respectivement septième et dixième sur leurs Fabia R5 de ŠKODA AUTO Deutschland et du Toksport WRT.

Ces deux-là seront sous la pression des autres Junior ERC U28 Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) et Fredrik Åhlin (CA1 Sport), en neuvième et 11e position dans les spéciales pour cette première étape grâce à leurs quatrième et deuxième temps dans la Spéciale de Qualification.

L'action débutera à 10h00, heure locale (9h00, heure de Paris) pour le FIA ERC, moment où Nobre s'élancera dans la spéciale d'ouverture Neste 1 (Pērbone).

