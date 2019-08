Nucita porte son Abarth au top en ERC2 à Zlin

Andrea Nucita a remis sa campagne pour le titre sur les rails dans la catégorie ERC2 du FIA European Rally Championship, le pilote sicilien menant à la fois la catégorie Production et l'Abarth Rally Cup.

Le pilote Loran SRL Nucita a pris la tête dès le départ après avoir dominé la super spéciale de fin de soirée de Zlín vendredi soir, se mettant sur la bonne voie pour marquer un maximum de points vital dans les deux championnats.



"Cette [dernière] spéciale a été très délicate, mais en fin de compte, je suis très content, surtout pour le championnat. La course n'est pas terminée, demain est, encore une fois un autre jour ", a-t-il dit.



L'un des principaux rivaux de Nucita, Dariusz Poloński de l'équipe Rallytechnology, avait tenu bon en deuxième position, à moins d'une minute du leader, mais a été arrêté par un problème de transmission et a abandonné.



Juan Carlos Alonso s'est donc hissé à la deuxième place de l'ERC2, mais a dû parcourir les trois dernières spéciale avec un différentiel cassé.



Zelindo Melegari, coéquipier de Nucita et leader du championnat ERC2, est sorti de la route à grande vitesse lors de la quatrième spéciale. Melegari et son copilote Corrado Bonato ont tous deux été hospitalisés pour des blessures aux côtes et restent en soins intensifs pour subir un traitement médical et une évaluation continue, bien que tous deux soient pleinement conscients.

