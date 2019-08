Andrea Nucita vise uniquement à inscrire le maximum de points – et la récompense financière – dans l'Abarth Rally Cup organisée dans le cadre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Nucita mène la formule monomarque réservée aux Abarth 124 rally après cinq spéciales, malgré une crevaison lente dans la quatrième.

“La première boucle a été très difficile pour moi mais ça va car je me concentre sur le championnat”, a dit le Sicilien. “J'ai eu une crevaison lente dans les deux ou trois derniers kilomètres de la quatrième spéciale, mais je mène avec 42 secondes d'avance et je répète que l'important est le championnat car c'est une course très difficile.”

Nucita a 42''1 d'avance précisément sur Dariusz Poloński, vainqueur dans la catégorie le mois dernier au Rally di Roma Capitale. Il recevra 12.000 € s'il se maintient devant son rival polonais au Barum Czech Rally Zlín.

The post Nucita se concentre sur l’Abarth Rally Cup en ERC à Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.