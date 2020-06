“On ne peut pas faire sans vous” : Regner explique l’appel aux dons du Barum Czech Rally Zlín en ERC

-

Miroslav Regner est impliqué dans l'organisation du Barum Czech Rally Zlín depuis 46 ans. Il explique ici pourquoi sa manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes a besoin d'un soutien supplémentaire pour célébrer son 50e anniversaire.

“Nous avons réfléchi intensément avant de franchir le pas. Pour le dire franchement,‘On ne peut pas faire sans vous'. Nous avons atteint un point de rupture, et il nous faut décider si nous sommes en mesure d'organiser le 50e Barum Czech Rally Zlín cette année comme prévu, ou s'il nous faut le reporter à 2021. Le temps passe vite. À la fin de ce mois, nous devrons prendre la décision finale de lancer la plus intensive et exigeante phase de préparation en vue d'août 2020 ou de remettre à l'an prochain. Il reste donc une semaine environ et la dernière chance de sauver la situation repose sur vous, fans et spectateurs du Barum Rally.”

“Pour cette 50e édition anniversaire du Barum, nous avions prévu à l'origine de nombreux événements et attractions afin de la rendre extraordinaire et inoubliable. Mais quelques semaines de coronavirus ont suffi à changer complètement les plans. Le Barum Rally lutte désormais pour son avenir. Du point de vue sportif, l'édition à venir pourrait être vraiment spéciale. Des rendez-vous du WRC sont annulés les uns après les autres et de nombreux pilotes nous demandent chaque jour s'ils peuvent courir en ERC, car ce championnat est un des rares au niveau international à avoir déjà stabilisé son calendrier en dépits des arrangements nécessaires dus au coronavirus.”

“Malheureusement, cette pandémie affecte aussi profondément l'économie de notre rallye et de nombre de ses partenaires. Par conséquent, notre dernière chance est de faire appel à vous, les passionnés de rallye. C'est vous qui, année après année, créez cette ambiance fabuleuse dans les spéciales, la super spéciale en ville, le parc d'assistance ou lors des cérémonies de départ et d'arrivée. Vous êtes le piment du Barum, au point que quand l'épidémie est survenue, nous n'avons pas envisagé une seule minute d'organiser le rallye sans votre présence. Mais pour l'instant, nous devons demander votre aide et vous pouvez déterminer l'avenir du Barum Rally. Il manque à ce jour 140.000 euros pour boucler le budget et un temps limité pour réunir cette somme. Cependant, nous pensons toujours pourvoir sauver l'édition 2020 du Barum Rally.”

“C'est pourquoi nous vous demandons gentiment, fans du Barum Rally, amoureux du sport automobile, équipes de course, citoyens locaux qui aimez la vitesse, sociétés et entrepreneurs, de soutenir le 50e anniversaire du Barum Czech Rally Zlín – que ce soit pour août 2020 ou pour l'année prochaine, quand la situation pourrait être globalement plus positive.”

Regardez l'appel de Miroslav Regner en vidéo en cliquant externalicihttps://youtu.be/5fBRE24AmkYNone.

Pour ceux qui sont en mesure de faire un don, voici les détails nécessaires :

IBAN: CZ28 0800 0000 0058 8676 1329

BIC (SWIFT): GIBACZPX

