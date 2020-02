Opération ERC pour l’Allemand Dinkel

Dominik Dinkel a choisi le FIA ERC1 Junior Championship pour 2020 afin d'“améliorer son pilotage” face à une concurrence “très relevée” au niveau Rally2.

Ce talentueux Allemand âgé de 27 ans pilotera une ŠKODA Fabia R5 Evo pour ROMO aux côtés de sa compatriote Christina Fürst, qui est sa copilote depuis longtemps. Il sera soutenu par son sponsor Brose et son mentor Michael Stoschek, qui le suivent en rallye depuis 2012.



Il prévoit de participer aux six manches d'ERC1 Junior, à commencer par l'Azores Rallye le mois prochain, jusqu'au Barum Czech Rally Zlín d'août, seul rallye ERC qu'il ait déjà disputé, mais au volant d'une Rally4 (anciennement R2) il y a cinq ans.



Le choix de l'ERC

“Je choisis l'ERC car il sera le plus compétitif au niveau Rally2 (R5), et tous les rallyes sont très particuliers et difficiles,” déclare Dinkel, qui a commencé le rallye à 18 ans. “J'espère que nous allons beaucoup apprendre cette année, chaque rallye a son propre caractère et j'améliorerai mon pilotage sur chaque surface. Tout est nouveau pour nous, mais j'espère apprendre et progresser pas à pas.”



Le choix de la difficulté

Dinkel affontera des jeunes pilotes parmi les meilleurs d'Europe en Rally2, comme l'espoir irlandais Callum Devine et l'Espagnol Efrén Llarena, qui a droit à deux rallyes en ERC1 Junior comme récompense pour son titre de la saison dernière en ERC3 Junior. “Beaucoup de très bons pilotes vont participer à ce championnat, donc la concurrence sera très relevée,” reconnaît Dinkel.



Le choix du patriotisme

En s'engageant en ERC, Dinkel suivra les traces de ses compatriotes Marijan Griebel et Fabian Kreim, qui ont tous deux excellé en ERC1 Junior. Griebel a remporté le titre en 2017 et Kreim l'a joué l'année suivante. Il admet que leur succès a été une source d'inspiration : “J'ai couru contre ces pilotes à succès ces dernières années et je me bats contre eux,” explique Dinkel, dont le père Michael et les frères Patrick et Marcel se sont également essayés au rallye.



Le choix deŠKODA, de ROMO, de Fürst

Comme Griebel et Kreim avant lui, Dinkel pilotera une ŠKODA Fabia de spécification Rally2, mais il s'agira du modèle Evo dernière génération de la marque tchèque. ROMO Motorsport, qui a beaucoup d'expérience en ERC, exploitera la voiture, et Christina Fürst sera copilote, comme toujours depuis 2016.



Le choix d'un job

Quand il n'évolue pas en compétition, Dinkel, qui a été deuxième du championnat d'Allemagne des rallyes (DRM) en 2017 et 2018, vend des voitures pour l'affaire familiale.



Le choix d'où voir Dominik Dinkel en 2020

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août.

The post Opération ERC pour l’Allemand Dinkel appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.