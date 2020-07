P1 Racing Fuels prêt à soutenir les équipages de l’ERC au Rally di Roma Capitale

-

P1 Racing Fuels, partenaire officiel du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA pour la fourniture de carburant, est prêt à soutenir les équipages qui participeront au Rally di Roma Capitale du 24 au 26 juillet.

Le spécialiste des carburants à hautes performances proposera des produits et des services de qualité élevée depuis son espace dédié dans les zones de ravitaillement du parc d'assistance de l'épreuve, à Fiuggi et Ceprano.

P1 Racing Fuels prend des commandes pour les produits suivants :

*RON98 : Un carburant obligatoire pour les concurrents de l'ERC3 Junior mais non disponible dans les stations-service en Italie (à Fiuggi). Ce carburant est accessible à tous les concurrents (pas seulement à l'ERC3 Junior) à un prix identique.

*102Pro : Un carburant plus performant disponible à un prix promotionnel spécial pour le Rally di Roma Capitale.

*XR5 : Le carburant de haute performance de P1 Racing Fuels, développé pour les voitures de type Rally2 (anciennement R5).

La date limite de commande de carburant est le lundi 13 juillet à 08h00 CET. Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur les prix, les formulaires de commande et les conditions générales, en cliquant sur ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehKF0IBk8fMTLTZT_ec53VXI4yPI13HLLNF1-XSkjcBb0r0A/viewform?fbzx=5056609461598903915

Par ailleurs, le P1 Racing Fuels Podium Challenge, organisé pour la première fois lors de la finale de la saison ERC 2019 sur le Rallye de Hongrie en novembre dernier, est confirmé pour cette annéeL les trois premiers de chaque manche ERC1 et ERC2 recevront des bons de carburant qui pourront être échangés contre du carburant de course P1 XR5 lors des épreuves suivantes, ce qui aidera les concurrents à réduire encore plus le coût de la compétition.

Dans les deux catégories, les pilotes gagnants auront droit à 150 litres de carburant, tandis que ceux classés deuxième et troisième recevront respectivement 100 et 50 litres de ce même produit.

Les détails complets du concours sont disponibles ici : Règlement du P1 Racing Fuels Podium Challenge.

