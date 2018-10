Pellier positif malgré son abandon en ERC

Laurent Pellier continue de positiver malgré la casse mécanique qui l'a exclu du Rally Liepāja non loin du terme de la première étape, samedi après-midi.

Le représentant de la PEUGEOT Rally Academy était sixième de la catégorie FIA ERC Junior des moins de 28 ans, et en course pour une arrivée dans le top 10 du général, quand il a rencontré un problème dans la sixième et dernière spéciale rapide et sur terre du jour en Lettonie.

“C'était peut-être deux kilomètres avant la fin, on a eu une alerte de pression d'eau”, a expliqué le Français. “Juste après l'arrivée [de la spéciale], j'ai éteint le moteur mais on n'a pas pu le relancer. Les spéciales sont très sympas et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais si le moteur est endommagé, ce sera impossible de repartir.”

“On aurait aimé terminer d'une autre façon mais on a fait de notre mieux avec l'équipe. On a régulièrement un bon rythme avec la PEUGEOT 208 T16 et on est souvent proches des meilleurs.”

Revenant sur sa première campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le diplômé de l'ERC Junior Experience a ajouté : “[Durant] cette année en FIA ERC, on a beaucoup progressé et j'espère me servir de ces progrès l'année prochaine.”

