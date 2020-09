S’exprimant après avoir vu son fils de 18 ans, Oliver, gagner le Rallye de Liepāja pour la seconde année consécutive le mois dernier, Solberg Sr est convaincu que l’ERC est le bon endroit où être pour les jeunes pilotes visant le plus haut niveau de la discipline.



“C’est très bien niveau télé, pour les jeunes qui veulent se faire un nom et c’est une bonne publicité”, a dit Solberg.“Ils ont besoin d’être vus et l’ERC est fantastique pour cela, pour trouver des sponsors et aller plus loin. Bien sûr, le rêve d’Oliver est de faire plus de rallyes mondiaux, mais ce championnat fonctionne bien pour lui, ses sponsors sont contents et c’est le principal.”



Alexey Lukyanuk mène la course au titre général ERC après deux manches. Zelindo Melegari est leader en ERC2, Oliver Solberg et Ken Torn le sont en ERC1 Junior et ERC3/ERC3 Junior respectivement, alors qu’Andrea Mabellini et Martin Rada se sont tous deux imposés en Abarth Rally Cup.