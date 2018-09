Le Directeur de la Compétition de Pirelli, Mario Isola, considère que la couronne* d'Alexey Lukyanuk en Championnat d'Europe FIA des Rallyes témoigne de la capacité de l'entreprise à produire des pneus en mesure de gagner sur l'asphalte et la terre.

Ce premier triomphe* de Lukyanuk en ERC est le quatrième en autant d'années pour Pirelli et fait suite à la triplette de titres signée Kajetan Kajetanowicz.

“Félicitations à Alexey pour un titre bien mérité, car il a montré une vitesse fabuleuse dans et sur une très large variété de conditions et de revêtements. Il a été aidé par les pneus Pirelli, qui ont réalisé un fantastique record de victoires en Europe cette année, face à une adversité redoutable. Le fait qu'il s'agisse du quatrième titre que nous décrochons d'affilée démontre que ce n'est pas une coïncidence”, a déclaré Isola.

“Pirelli a montré être le choix préféré des pilotes privés, sur lesquels nous concentrons nos activités en rallye cette année – en plus de mettre l'accent sur la jeunesse pour encourager la prochaine génération de champions et leur donner l'opportunité de réussir tant en championnat d'Europe que du monde dans l'avenir.”

En plus du titre général, Pirelli s'est assuré celui de l'ERC2 avec Tibor Érdi Jr*, et l'entreprise italienne est aussi aussi le fournisseur officiel du Championnat FIA ERC Junior Under 27 que Mārtiņš Sesks a remporté* le week-end dernier sur le PZM Rallye de Pologne.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Pirelli célèbre un quatrième titre ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.