Polonski de retour sur le podium en ERC Abarth

Dariusz Poloński est de retour dans la course pour un podium tant en Abarth Rally Cup que dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, alors que son rival pour les titres, Andrea Nucita, continue de mener.

La série de six meilleurs temps signée Nucita a été interrompue par Poloński – revenu en course ce dimanche après un souci de transmission qui a arrêté sa progression durant la première étape – dans la légendaire spéciale de Pindula, dans laquelle le Polonais a été 12 secondes plus rapide.

Bien que Poloński soit deuxième en Abarth Rally Cup, il devra probablement se contenter d'une troisième place au classement ERC2.

Juan Carlos Alonso devance Poloński en deuxième position, pilotant la seule quatre roues motrices de la catégorie ERC2 sur un terrain favorisant les propulsions que sont les Abarth 124 rally.

