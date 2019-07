Polonski prêt pour une aventure sur asphalte en Abarth Rally Trophy

Dariusz Poloński est prêt à vivre une aventure sur asphalte en Abarth Rally Trophy dans le cadre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le Polonais a plus d'expérience de la compétition sur surface goudronnée par rapport à la terre et espère exploiter cela au Rally di Roma Capitale, du 19 au 21 juillet.

“J'ai plus d'expérience sur asphalte que sur terre, pas avec mon Abarth 124 rally mais on sait qu'elle peut être très rapide sur goudron et on doit le prouver”, dit Poloński.“Bien sûr, ce sera d'autant plus difficile qu'on attend plus de pilotes italiens sur des Abarth. Ils seront très rapides.”

Poloński a connu une manche à domicile frustrante en Abarth Rally Trophy au 76e Rallye PZM de Pologne, le mois dernier. Mais bien qu'un souci mécanique l'ait empêché de viser la victoire dans la catégorie, il a fait un solide retour en course pour la deuxième étape.

“On a eu une bonne journée”, dit-il. “On a essayé d'améliorer nos propres chronos dans les spéciales et on a réussi. Des progrès, pas d'erreur, une bonne journée.”

