Poloński vise un double titre ERC avec l’Abarth 124 rally

Dariusz Poloński aura pour objectif un double titre lorsqu'il abordera une nouvelle saison en FIA European Rally Championship, en 2020.

En plus de viser la première place de la catégorie ERC2, Poloński espère remporter l'Abarth Rally Cup**, avec une cagnotte impressionnante de 210 000 € à la clé, dont 30 000 € pour chaque rallye et 30 000 € pour le champion.



L'opportunité de marquer des points et de gagner le gros lot a joué un grand rôle dans la décision de Poloński de continuer dans cette catégorie monotype, mais le “très bon soutien” apporté par les organisateurs de l'Abarth Rally Cup ont rendu son choix encore plus facile pour 2020.



“Tout d'abord, je prends vraiment du plaisir à piloter cette voiture, elle est rapide et exigeante,” déclare Poloński, qui est éligible au classement ERC2, comme les autres concurrents de l'Abarth Rally Cup. “Mais la principale différence, avec l'Abarth Rally Cup, c'est ce très bon soutien. Il y a le soutien technique des ingénieurs, un camion plein de pièces de rechange et une hospitalité.”



Après avoir été le dauphin d'Andrea Nucita lors de la première édition de l'Abarth Rally Cup disputée au sein de l'ERC, en 2019, Poloński pense fermement au podium de fin d'année. “Nous espérons nous battre pour la première place de l'Abarth Rally Cup et de la catégorie ERC2,” poursuit Poloński. “Nous avons eu des problèmes la saison dernière, mais le point le plus positif était vraiment les progrès réalisés quant à nos sensations dans la voiture.”



Poloński, dont le copilote sera de nouveau son compatriote Łukasz Sitek, prévoit quelques séances d'essais au début du printemps, tandis qu'une participation à la manche d'ouverture du championnat de Pologne, le Rajd Świdnicki, du 17 au 19 avril, est également envisagée avant le début de l'Abarth Rally Cup 2020, au Rally Islas Canarias, du 7 au 9 mai**.



Le saviez-vous ?

Poloński a commencé sa carrière sur circuit avec Fiat avant de passer aux rallyes en 1999, alors au volant d'une Fiat Seicento Sporting.



Où voir Dariusz Poloński en 2020 ?

Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août ; Rally Hungary, 6-8 novembre.



**L'Abarth Rally Cup 2020 est sujette à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

