Pourquoi l’ERC fait vibrer les fans… en Nouvelle-Zélande !

Les fans de rallye en Nouvelle-Zélande sont désormais invités à assister aux épreuves du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

En vertu d'un nouvel accord, la chaîne nationale Three diffuse les temps forts de la saison 2019, qui s'est décidée sur la toute dernière spéciale de la campagne.

La couverture de l'ERC par Three, dans le cadre de l'émission CRC Motorsport diffusée le dimanche après-midi, a commencé le 3 mai et devrait se poursuivre jusqu'au 5 juillet, bien qu'il n'y ait pas de programmes le 7 et le 21 juin.

Les rallyes ERC sont répartis en trois catégories distinctes en fonction des performances des voitures (ERC1, ERC2 et ERC3). Il existe aussi des classes pour les jeunes pilotes (ERC1 Junior et ERC3 Junior), ainsi que l'Abarth Rally Cup, une série mono-marque pour l'Abarth 124 rally.

La saison ERC 2019 était constituée du Rallye des Açores, du Rallye Islas Canarias, du Rallye de Liepāja, du 76e Rallye de Pologne, du Rally di Roma Capitale, du Barum Czech Rally Zlín, du Rallye de Chypre et du Rallye de Hongrie.

Le saviez-vous ? Le pilote de rallye numéro un de Nouvelle-Zélande, Hayden Paddon, a remporté une spéciale lors de sa seule et unique participation à l'ERC en Belgique en 2013 (photo). Lui et son copilote John Kennard étaient en quatrième position lorsqu'ils sont sortis de la route.

