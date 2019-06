Albert von Thurn und Taxis ouvrira la route le premier jour du 76e Rallye PZM de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ce qui lui procurera un des boulots les plus difficiles du week-end.

Le pilote Baumschlager Rallye & Racing s'est classé 15e de la Spéciale de Qualification, vendredi, et a donc été le dernier à choisir sa position de départ. Plus exactement, il n'a pas eu le choix puisqu'une seule restait disponible : la première.

“Nous n'avions pas fixé exactement le chrono que nous devions faire mais nous avions fixé exactement celui que je ne devrais pas faire. Et j'ai fait exactement le temps que je n'étais pas supposé faire !”, a expliqué von Thurn und Taxis après son run en qualification.

En tant que premier sur la route, von Thurn und Taxis va passer sa matinée à balayer la terre meuble dans les spéciales. Cependant, cela devrait s'atténuer sur la boucle de l'après-midi qui reprendra les mêmes spéciales, et les caractéristiques des routes polonaises pourraient potentiellement l'aider.

“Je pense que ce n'est pas aussi mauvais qu'à Liepāja, où l'on a des billes de terre en surface, car c'est un peu plus sableux [ici]”, a-t-il déclaré.

“Mais on n'a tout simplement pas le même grip, spécialement au freinage et dans les virages les plus rapides où l'on veut jeter un petit peu la voiture et s'appuyer sur le flanc [des pneus].”

Von Thurn und Taxis emmènera le plateau dans la deuxième spéciale de Paprotki à partir de 08h30 CET, ce matin.

The post Quel tarif pour von Thurn und Taxis sur la première étape en ERC ? appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.