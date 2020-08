-

Dennis Rådström est impatient de retrouver des spéciales en terre pour la reprise du Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli au Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août.

Bien que le rendez-vous letton représente un territoire inconnu pour le Suédois pilotant une Ford Fiesta Rally4, la terre est sa surface préférée.

ERC Interview ERC : Martiņs Sesks HIER À 04:00

“Je suis impatient de retrouver la terre”, dit Rådström, copiloté par son compatriote Johan Johansson. “Nous sommes très excités d'affronter un nouveau rallye, car Liepāja l'est pour nous. Ça semble super-rapide, avec de belles spéciales fluides d'après ce qu'on a vu en vidéo. Mais je suis sûr que ce sera un beau défi, comme chaque rallye l'est. Mon équipe et moi avons faim d'obtenir un meilleur résultat qu'à Rome, et nous donnerons tout ce que nous pouvons.”

Orsák Rallysport aligne Rådström et Johansson en ERC3 Junior cette saison.

Photo : M-Sport/Junior World Rally Championship

The post Radstrom impatient de retrouver la terre en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Un test important pour Dinkel en ERC HIER À 16:00