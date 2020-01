Dennis Rådström va prouver son talent au sein du FIA European Rally Championship en 2020, unissant ses forces avec Orsák Rallysport pour jouer le titre ERC3 Junior.

Avec le copilote suédois Johan Johansson, Rådström apporte l'expérience et la bonne réputation acquises en FIA Junior World Rally Championship pour sa première campagne en ERC. Il marche ainsi sur les traces de ses compatriotes Emil Bergkvist et Tom Kristensson.



L'écurie tchèque Orsák Rallysport va engager une Ford Fiesta R2T équipée de pneus Pirelli pour Rådström lors des six rallyes au programme de l'ERC3 Junior, dont trois sur asphalte et trois sur terre.



“L'ERC est un très bon championnat avec de très bons rallyes et un très bon plateau,” déclare le pilote de 25 ans. “L'unique objectif est de remporter le championnat. Nous avons déjà beaucoup d'expérience au volant de la Fiesta, nous avons une bonne équipe et des connaissances sur toutes les surfaces. Nous allons tout donner.”



Photo :M-Sport/FIA Junior World Rally Championship

The post Rådström va jouer le titre en ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.