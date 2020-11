À l’approche du Rally Islas Canarias, manche décisive du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA du 26 au 28 novembre, voici quelques-uns des principaux sujets de discussion.

Alexey Arnautov met fin à son année sabbatique en compétition plus tôt que prévu pour reprendre sa place de copilote aux côtés d’Alexey Lukyanuk sur un rendez-vous qu’ils ont remporté trois fois précédemment et un gros week-end pour le Saintéloc Junior Team qui aligne le Russe et jouera les deux titres des pilotes et des équipes.

Si Oliver Solberg a l’expérience de sa Volkswagen Polo GTI R5, le Rally Islas Canarias est tout nouveau pour le jeune Suédois qui vise les titres ERC et ERC1 Junior.

Non pas un, mais deux membres de la famille Munster sont attendus en action au Rally Islas Canarias. Charles Munster rejoint en effet son frère aîné Grégoire Munster, leader du classement de l’ERC1 Junior, pour la première fois sur une liste des engagés en ERC.

Efrén Llarena, champion ERC3/ERC3 Junior en 2019, est le pilote espagnol le mieux placé au classement du championnat d’Europe après son premier podium au général obtenu lors du Rallye de Hongrie ce mois-ci. Le pilote de la Citroën C3 R5 du Rallye Team Spain vise aussi une place dans le top 3 en ERC1 Junior.

Bien que Craig Breen ait montré qu’il avait le potentiel pour décrocher un podium avec sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres, le travail de développement du manufacturier de pneus indien sera sa priorité sur un rendez-vous qu’il a disputé pour la dernière fois en 2013. Il avait pris la deuxième place au général avec son copilote Paul Nagle.

Erik Cais n’a pas pu faire ses débuts au Rally Islas Canarias en 2019 en raison d’examens scolaires. Malgré son manque d’expérience, le Tchèque de 21 ans sera un des pilotes à suivre en ERC1 Junior au volant de sa Ford Fiesta R5 MkII du Yacco ACCR Team. Son rival de catégorie Miko Marczyk a des atouts pour impressionner sur sa Škoda Fabia Rally2 Evo du Team ORLEN, mais n’a, lui non plus, aucune connaissance de ce rallye.

Le vainqueur du Rallye de Hongrie, Andreas Mikkelsen, a été à une spéciale de remporter le Rally Islas Canarias en 2012 quand un court-circuit a frappé sa voiture. Il est de retour avec le Topp-Cars Rally Team, son copilote Anders Jæger-Amland reprenant sa place en remplaçant Ole Fløene.

Monté sur le podium du Rallye de Fafe Montelongo le mois dernier, Iván Ares pourra compter sur une ample expérience de l’événement pour viser le podium avec la Hyundai engagée par ses soins.

En plus d’avoir un surplus de confiance après avoir égalé son meilleur résultat en ERC au Rallye de Hongrie, Niki Mayr-Melnhof, du DriftCompany Rally Team, a lui aussi déjà couru sur Grande Canarie dans le passé. Idem pour son ami et ancien pilote de GT Albert von Thurn und Taxis, engagé par la structure autrichienne du Baumschlager Rallye & Racing Team.

La Motorsport Ireland Rally Academy peut une nouvelle fois compter sur ses deux espoirs du rallye irlandais, Josh McErlean ayant bien mérité une seconde participation après s’être classé 11e pour ses débuts en ERC au Rallye de Hongrie. Concurrent de l’ERC1 Junior, Callum Devine sera le leader de l’équipe sur cette épreuve nouvelle pour les deux pilotes.

Contraint de manquer le Rallye de Hongrie en raison d’un test PCR positif, Simone Tempestini va faire son retour longtemps attendu en ERC. Le quintuple champion de Roumanie a fait une course impressionnante qui lui a valu la deuxième place en ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale cet été.

Double champion ERC Junior, Marijan Griebel est de retour au Rally Islas Canarias, qu’il a disputé à deux reprises auparavant, avec sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

Le pilote espagnol Surhayen Pernía a tout ce qu’il faut pour inscrire de nouveaux points ERC avec Hyundai Motor España, alors que le double champion de France Yoann Bonato est un prétendant au podium sur sa Citroën C3 R5 équipée de Michelin – voiture choisie également par le vainqueur du Rally Islas Canarias l’année dernière, Pepe López, et par le vétéran Luis Monzón qui compte trois victoires à son actif sur cette épreuve.

Le très coté pilote français de M-Sport, Adrien Fourmaux, reste sur une série impressionnante de victoires et de podiums depuis que ses débuts en ERC au Rally di Roma Capitale se sont terminés par un accident de taille. Comme l’Espagnol Enrique Cruz, il dispose d’une Ford Fiesta R5 MkII.

José Suárez et Nil Solans renforcent la qualité du plateau grâce à leur expérience en championnat du monde, bien que Solans, champion du monde FIA Junior 2017, soit un nouveau venu en ERC et au Rally Islas Canarias. Ce qui n’est pas le cas des pilotes locaux Emma Falcón, lauréate de l’ERC Ladies’ Trophy en 2018, et Yeray Lemes, qui en a déjà pris le départ à 11 reprises. Comme Lemes, Francisco López l’Espagnol et Pauric Duffy l’Irlandais piloteront des Hyundai, Duffy faisant partie de la structure PCRS qui supervise l’engagement de la Motorsport Ireland Rally Academy.

Avec trois victoires consécutives derrière lui en ERC2, Tibor Érdi Jr (photo) a un troisième titre dans la catégorie à sa portée, même si Zelindo Melegari et Andrea Mabellini peuvent encore en priver le Hongrois. Melegari retrouve l’Alpine A110 RGT de CHAZEL Technologie Course qu’il a pilotée pour la première fois au Rallye de Fafe Montelongo, alors que le jeune Mabellini ne peut plus être rattrapé pour le titre en Abarth Rally Cup après une bonne première saison en ERC pour l’ancien pilote de circuit. Dmitry Feofanov, qui a montré ses progrès toute la saison, et le revenant Dariusz Poloński complètent le plateau ERC2.

Ken Torn aborde le Rally Islas Canarias pour la seconde fois en se préparant à célébrer son double titre ERC3/ERC3 Junior avec sa Ford Fiesta Rally4 équipée de Pirelli. Le Rallye de Spa ayant été annulé, l’impressionnant débutant du Rallye Team Spain, Pep Bassas, ne peut plus rattraper le pilote de l’Estonian Autosport Junior Team au classement de ces deux catégories.

L’espoir belge Amaury Molle peut terminer dans le trio de tête de l’ERC3 et de l’ERC3 Junior, alors que son homologue portugais Pedro Almeida, au volant d’une Peugeot 208 Rally4, est monté sur le podium au Rallye de Fafe Montelongo, sa manche nationale de l’ERC.

Adrienn Vogel compte deux bonnes cinquièmes places à son actif en deux départs dans la catégorie ERC3, la Hongroise occupant ainsi la cinquième place au classement provisoire de celle-ci.

L’insulaire canarien Sergio Fuentes est de retour en ERC après qu’une blessure à l’entraînement l’a contraint de manquer le Rallye de Fafe Montelongo. La dernière apparition de Sindre Furuseth en ERC remonte au Barum Czech Rally Zlín, en août 2019, mais on s’attend à voir le Norvégien se battre devant en ERC3/ERC3 Junior avec sa Peugeot 208 Rally4 du Saintéloc Junior Team. Non partant au Rally di Roma Capitale, Łuksasz Lewandowski fait son retour pour la finale de la saison ERC, tout comme Ekaterina Stratieva après son abandon dû à un souci technique le dernier matin du Rallye de Fafe Montelongo.

Ola Jr Nore a signé au Rallye de Hongrie un podium en ERC3 Junior pour ses débuts et ceux de la toute nouvelle Clio Rally5. Le prometteur norvégien de 20 ans est rejoint dans l’effectif du Toksport WRT par nul autre que le champion ERC 2019 au général, Chris Ingram, qui fait son retour dans le championnat d’Europe avec son copilote Ross Whittock après une année passée sur le banc de touche en raison d’un manque de budget. Jorge Cagiao Sueiras va faire ses débuts en ERC sur une troisième Clio R5 après avoir décroché quatre succès dans la version espagnole du Clio Trophy.

Tous les titres sont en attente de la publication des résultats finaux.

