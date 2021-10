Nil Solans s’est vu offrir une chance inespérée de poursuivre son parcours en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au Rallye de Hongrie après avoir été appelé à la dernière minute pour remplacer Jari Huttunen au sein du Team MRF Tyres.

L’Espagnol, qui a fait ses débuts en ERC au Rally Islas Canarias la saison dernière, n’avait pas inclus le Rallye de Hongrie dans son programme initial pour 2021. Mais suite à son passage impressionnant dans la catégorie World Rally Car lors de sa manche nationale du Championnat du Monde des Rallyes FIA le week-end dernier, où il s’est classé huitième du classement général aux côtés de son copilote Marc Martí, Solans se prépare à faire ses débuts sur l’épreuve asphalte de Nyíregyháza au volant d’une Hyundai i20 N Rally2.



Son contrat avec le Team MRF Tyres comprendra également le Rallye des Canaries, dernière manche de la saison ERC le mois prochain, dans le cadre de ce que le nouveau manufacturier de pneus indien a décrit comme une étape“stratégiquement importante”de son programme de développement en constante évolution, qui comprend également le passage de la précédente i20 R5 à la nouvelle génération i20 N Rally2.



“Après avoir participé au Rallye d’Espagne avec la Hyundai WRC, j’ai eu l’opportunité de rejoindre ce grand projet avec MRF Tyres et Hyundai”, a déclaré Solans, âgé de 29 ans.“Je n’ai pas attendu une seconde pour rejoindre cette équipe. L’usine MRF Tyres a produit d’excellents résultats cette saison et ses pneus sont toujours en développement, ce qui signifie qu’ils s’améliorent à chaque rallye. Pour moi, participer à ce projet signifie endosser une partie de la responsabilité d’améliorer et de faire le même travail acharné que tout le monde dans le Team MRF Tyres et jouer un rôle pour amener MRF en tête.”



Afin de recueillir le plus de données possible, le Team MRF Tyres a fait appel précédemment aux services de Craig Breen, Huttunen et Dani Sordo pour piloter sa voiture Hyundai en ERC, laquelle est déjà montée sur le podium à deux reprises.



Dans le même temps, Simone Campedelli et Tania Canton poursuivront leur campagne ERC avec le Team MRF Tyres sur une Škoda Fabia Rally2 Evo.

