Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Azores Airlines Rallye

Bruno Magalhaes est devenu trois fois vainqueur du Azores Airlines Rallye après une ouverture de la saison du Championnat d'Europe des Rallyes pleine de rebondissements, et une nouvelle ère pour l'ERC Junior. Afin de présenter une claire progression d'un niveau national à un championnat du monde, l'ERC Junior a été divisé en deux catégories séparées pour 2017, selon l'âge des pilotes et les performances de la voiture.

Le Britannique Chris Ingram a remporté l'ERC Junior des moins de 27 ans (U27) pour les pilotes nés après le 1erjanvier 1990, une catégorie disputée sur des voitures R2 chaussées de pneus Pirelli, après une bataille haletante avec son équipier de chez Opel Jari Hattunen, qui s'est terminée de façon dramatique pour le Finlandais lorsqu'il a été contraint à l'abandon 200 mètres après le début de la toute dernière spéciale.



L'Allemand Marijan Griebel, le champion ERC Junior 2016, a terminé premier de la catégorie ERC Junior U28, une catégorie réservée aux pilotes nés après le 1erjanvier 1989, qui se dispute elle au volant de véhicules de réglementation R5.



Le futur champion ERC Junior U27 recevra une bourse de 100'000 à utiliser pour courir en ERC Junior U28 en 2018, alors que le vainqueur de l'ERC Junior U28 gagnera la possibilité de disputer l'une des manches européennes du championnat du monde des rallyes au volant d'une voiture WRC.



Griebel n'a pas seulement remporté les honneurs en ERC Junior U28, et même une spéciale, mais le pilote allemand a également terminé au deuxième rang du classement général, démontrant son grand potentiel à l'occasion de son deuxième rallye seulement au volant d'une voiture R5.



"Terminer deuxième à Chypre la saison dernière lors de mon premier rallye au volant d'une R5 était déjà très, très bien, mais ici, avec 28 voitures R5 au départ, je n'aurais jamais pensé que nous pouvions décrocher la deuxième place. C'était presque un rallye parfait pour moi, avec la victoire en ERC Junior U28, et beaucoup de plaisir".



"J'avais une bonne voiture grâce l'équipe Baumschlager Rallye & Racing, et mes sponsors, c'est incroyable. Bien sûr, nous avons eu une belle bagarre avec Nicolay [Gryazin] en début de journée. Lorsqu'il a abandonné, il était difficile de savoir ce qui pouvait arriver, quel résultat je pouvais décrocher, mais au final tout a bien fonctionné, et je suis très heureux".



Pour Ingram, la victoire en ERC Junior U27 constitue un démarrage idéal de la saison, après qu'il a perdu le titre en ERC Junior lors de la dernière manche en 2016. "Un grand respect pour Jari, pour la manière dont il a piloté pour sa première fois ici", a déclaré Ingram. "C'est ma quatrième fois ici, et pour lui être dans le même rythme que nous, c'était très impressionnant. Nous avons connu une course assez confortable jusqu’à ce que nous rencontrions quelques problèmes vers la fin, mais au final, nous avons gagné".



Basé sur l'île de São Miguel, la plus grande de l'archipel du milieu de l'Atlantique, le 52eAzores Airlines Rallye a offert de l'action du début à la fin, avec le champion en titre Kajetan Kajetanowicz, le vice-champion de l'année dernière Alexey Lukyanuk, et le héros local Ricardo Moura ayant tous les trois rencontré des problèmes.



Bien qu'il n'ait pas couru sur la terre depuis 18 mois, et avec une expérience limitée de sa Skoda Fabia R5, Magalhães est resté en-dehors des péripéties et s'est porté devant Moura à la fin de la première étape avant d'hériter du commandement lorsque Lukyanuk cassait sa direction en heurtant un rocher lors de la deuxième spéciale du samedi, avant de décrocher une nouvelle victoire sur l'épreuve après ceux de 2008 et 2010.



"Je ne m'attendais pas à cela, c'est tout simplement incroyable, tout simplement parfait, et je remercie mes sponsors pour m'avoir donné cette opportunité, ma famille également, et tout le monde dans l'équipe",se réjouit Magalhães, qui travaille maintenant à rassembler le budget pour prolonger sa campagne en ERC".



Hugo Magalhães, son copilote, est également devenu un triple vainqueur aux Açores, après avoir décroché la victoire avec Bernardo Sousa en 2014, et Diogo Gago en ERC Junior l'an passé."C'est tellement spécial pour moi, je n'espérais vraiment pas terminer avec la première place en poche, mais nous avons fait un bon boulot tout le week-end".



Kajetanowicz est reparti lors de la deuxième étape après sa sortie de route lors de la première spéciale du vendredi, et est revenu au 27erang du général, marquant six points bonus. Après avoir annoncé qu'il visait une troisième couronne consécutive en ERC la veille du départ à Ponta Delgada, le principal temps fort du pilote de la Ford Fiesta du LOTOS Rally Team fut sa 100evictoire en spéciale lorsqu'il s'est montré le plus rapide de la superspéciale de Grupo Marques de jeudi.



"Ce n'était pas facile après hier [vendredi] mais nous sommes revenus, et je veux remercier mon équipe pour avoir fait un superbe travail, et aussi à mon co-pilote Jarek [Baran] qui fut le vrai pilote aujourd'hui, car dans le brouillard vous ne voyez rien, et vous devez tourner le volant quand il le dit !",explique Kajetanowicz."Ok, il y a eu une erreur, mais c'était un rallye incroyable et je suis très heureux d'être là au final".



Un brouillard épais combiné à une surface glissante ont rendu les conditions de pilotages très difficiles sur une grande partie de la dernière étape, plusieurs pilotes étant sortis de la route, ou ayant perdu du temps en raison de dommages sur leur voiture, des pannes, ou des crevaisons. Ce fut le cas de Murat Bostanci, Dávid Botka, Łukasz Habaj, Jarosław Kołtun, Ricardo Moura ou Albert von Thurn und Taxis, qui effectuait ses débuts en ERC, mais qui a stoppé dans l'avant-dernière spéciale en raison d'un incident mécanique.