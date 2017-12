Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Rally di Roma Capitale

Bryan Bouffier a battu Kajetan Kajetanowicz de trois dixièmes dans la spéciale finale à suspense de ce rendez-vous italien du Championnat du monde FIA des Rallyes, dimanche.

Bouffier s'est élancé dans les 11,75 derniers kilomètres du Rally di Roma Capitale avec un retard de 0”5 sur le double champion d'Europe, mais s'est montré plus rapide de huit dixièmes que ce dernier pour s'imposer avec le plus petit écart dans l'histoire récente de l'ERC, le commandement ayant changé de mains pas moins de neuf fois en 12 spéciales.

Jan Černý a remporté l'ERC Junior Under 28 pour la première fois alors que Filip Mareš, autre pilote de l'ACCR Czech Team, a signé sa première victoire en ERC Junior Under 27. Tibor Érdi Jr s'est assuré les lauriers en ERC2 pour se rapprocher à quatre points de la tête du championnat avant la dernière manche de la saison, le mois prochain en Lettonie. D'autre part, Tamara Molinaro s'est s'est emparée du titre en ERC Ladies' Trophy et Emma Falcón a tout perdu sur ce rallye où elle a abandonné sur des ennuis de moteur à une spéciale de l'arrivée.

Récap étape 2 : Bouffier triomphe au bout du suspense

Kajetanowicz avait annulé un retard de sept secondes samedi soir sur Bouffier en devançant son rival de 9”1 dans la spéciale d'ouverture de la matinée, la plus longue du rallye avec ses 32,70 kilomètres, et pris la tête pour 2”1 – en dépit de soucis de freins survenus à mi-parcours sur sa Ford Fiesta R5.

Bouffier, de son côté, craignait que sa décision de monter les pneus tendres soit mauvaise pour ce qui était une spéciale s'asséchant largement malgré quelques portions humides et boueuses. Et Kajetanowicz étant en mesure de remédier à son souci de freins avant l'ES8, le Polonais a porté son avance à 3”1 sur le Français avec un nouveau meilleur temps en spéciale. Kajetanowicz a encore été le plus rapide dans l'ES9 mais avec un écart infime de 0”2 sur Bouffier, pour atteindre l'assistance de la mi-journée à Fiuggi avec 3”3 d'avance. Bouffier a ensuite réagi dans l'ES10 pour prendre un avantage de 0”4 en attaquant l'avant-dernière spéciale, Mais Kajetanowicz l'a devancé de 0”9 dans celle-ci, repassant devant pour 0”5 avant un final qui s'annonçait palpitant.

“Bien sûr, c'est fabuleux de gagner et spécialement dans ces conditions où l'on se bat comme des fous”, a dit le pilote du Gemini Clinic Team, devenu le premier double vainqueur en cette saison ERC sur la Ford Fiesta R5 qu'il partage avec son copilote Xavier Panseri. “On a fait de notre mieux et c'est fabuleux, c'est tellement génial que je commence à planer un petit peu. Dans tous les sports, c'est sympa de se battre, ça vous donne de l'adrénaline et c'est ce que j'aime. Un grand merci à l'équipe et à mes sponsors pour mes deux victoires.”

Bouffier s'était incliné pour 0”5 face à Jan Kopecký lors de la précédente arrivée la plus serrée, en Autriche en 2013, ce qui rend son triomphe à Rome des plus satisfaisants. Kajetanowicz, qui reste en course pour coiffer sa troisième couronne européenne au Rally Liepāja le mois prochain, a quant à lui déclaré : “Ça n'a pas d'importance que je sois premier ou deuxième. Je suis juste très content d'avoir lutté pour la victoire alors que c'était la première fois que je venais ici. La voiture était quasi parfaite, c'est un sentiment fabuleux, et toutes mes félicitations à Bryan. Cela a été une grande bataille, alors c'est bien joué de sa part.”

Bruno Magalhães, qui a fini troisième sur sa SEAJETS ŠKODA, demeure en lice pour le titre avec un rallye restant et un maximum de 39 points à marquer. Le Portugais est à 24 unités de Kajetanowicz, lui qui ambitionne de briser la domination du Polonais sur l'ERC. Dans le même temps, Grzegorz Grzyb s'est classé quatrième de son 250e rallye et Simone Tempestini, de retour en ERC, cinquième devant Černý, Łukasz Habaj, Nikolay Gryazin, Stéphane Consani et Tonino Di Cosimo, dixième pour Motorsport Italia.

Alexey Lukyanuk, qui menait avant de perdre la roue avant gauche de sa Fiesta dans la dernière spéciale du samedi en raison d'un problème de phares, n'est pas reparti aujourd'hui en raison de dégâts trop importants.

ERC Junior Under 28 : Černý contrôle et s'impose pour la première fois

Soutenu par la fédération tchèque, Jan Černý a signé sa première victoire en ERC Junior Under 28, Nikolay Gryazin ayant pris dimanche matin l'avantage sur le nouveau venu Stéphane Consani pour la deuxième place. Du côté de la Peugeot Rally Academy, si Pepe López a abandonné les deux jours avec des soucis techniques, son coéquipier José Suárez s'est montré inspiré en réalisant une succession de meilleurs temps une fois reparti dimanche matin après son accident de la première spéciale du samedi.

ERC Junior Under 27 : première victoire aussi pour Mareš

Filip Mareš a remporté une lutte serrée en FIA ERC Junior Under 27, le pilote de l'ACCR Czech Team grimpant de sa troisième place du samedi soir à la première dans sa Peugeot chaussée de Pirelli après avoir devancé les pilotes Opel, Jari Huttunen et Chris Ingram, grâce à une première spéciale sublime, et e quittant plus la tête. Mareš a attribué son rythme du début de journée à son choix de monter les gommes tendres dans ce premier secteur chrono humide. Huttunen a choisi les dures et perdu du temps, Ingram manquait de confiance et n'a pas pu respecter ses notes.

S'étant vu remettre le Colin McRae ERC Flat Out Trophy, Mareš est l'un des quatre pilotes fermement en lice pour le titre – et le fonds de 100.000 euros offerts au champion – avant la finale en Lettonie. Derrière Ingram, Karel Kupec, Kristóf Klausz et une Tamara Molinaro malade ont complété le top 6. Domink Brož a abandonné en raison de soucis techniques dans l'ES7, laquelle a vu Catie Munnings perdre plusieurs minutes bloquée dans un fossé. La jeune femme s'est bien battue pour revenir à la septième place, alors que Tamara Molinaro a empoché la victoire en ERC Ladies' Trophy à domicile après qu'Emma Falcón a renoncé dans l'avant-dernière spéciale.

Aleks Zawada est arrivé en Italie en tête du championnat mais la casse du volant moteur l'a forcé à abandonner dès l'ES2. Le Polonais va travailler sans relâche afin de s'assurer le financement nécessaire pour disputer le Rally Liepāja en octobre, où il pourra encore conquérir le titre.

ERC2 : Sentiments mitigés pour le vainqueur Érdi Jr

Tibor Érdi Jr a surmonté un problème de différentiel central pour gagner en ERC2 et se rapprocher à quatre points de la tête du championnat. Sergey Remennik n'a pas été en mesure de repartir, dans l'impossibilité de réparer immédiatement sa Mitsubishi Lancer après sa sortie de route de l'ES2.

Le leader du championnat, Zelindo Melegari, avait déclaré forfait suite au décès soudain de son père, vendredi soir. Toutes les pensées de la communauté de l'ERC sont avec l'Italien, et Érdi Jr a attaché un ruban noir sur sa Lancer en marque de respect.

Andolfi Jr emmène un triplé Fiat 124 Abarth en RGT

Fabrizio Andolfi Jr a pris le dessus sur son compatriote et pilote d'une autre Fiat 124 Abarth, Andrea Nucita, pour remporter la catégorie FIA RGT. Andrea Modanesi, sur une troisième 124, a pris la troisième place.

Romain Dumas, leader samedi soir, a été retardé le dernier jour en devant s'arrêter pour remplacer une roue crevée après avoir occupé une place dans le top 10 au volant de sa Porsche 997.

Tour de Rome et arrivée en bord de mer pour le retour de l'Italie en ERC

La première apparition du Rally di Roma Capitale au calendrier ERC a débuté de façon spectaculaire et culminé avec une dernière spéciale palpitante. Après que les concurrents ont sillonné le centre de Rome vendredi soir pour un tour de la cité historique sous escorte policière, une super spéciale nocturne devant des milliers de spectateurs a été un autre grand moment ainsi que la cérémonie d'arrivée à Ostia, destination populaire sur les bords de la Mer Tyrrhénienne et à courte distance de la capitale.