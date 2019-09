Résumé ERC : Al-Attiyah s’impose à Chypre, le suspense à son comble pour le titre

Nasser Al-Attiyah a engrangé une sixième victoire synonyme de nouveau record au Rallye de Chypre, lors d'une journée cruciale dans la lutte pour la couronne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Chris Ingram (Toksport WRT) s'étant classé deuxième après la disqualification de Simos Galatariotis en raison du infraction au règlement du parc fermé, et le champion sortant russe Alexey Lukyanuk ayant dû abandonner sur ennui mécanique, le Britannique disposera d'une avance de 19 points au départ de la dernière manche, le Rallye de Hongrie, le mois prochain – où Łukasz Habaj sera le troisième larron toujours en lice pour le titre.

Le Polonais, qui a perdu du temps en raison d'un souci électrique le dernier jour, est de retour à la deuxième place du classement provisoire, neuf points devant Lukyanuk dans la chasse au titre européen.

"Nous sommes très contents", a dit Al-Attiyah le Qatari, copiloté par Matthieu Baumel le Français dans la Volkswagen Polo GTI R5 d'Autotek Motorsport."L'année dernière, on menait le rallye avant la dernière spéciale et on a eu une crevaison dans celle-ci. Mais bon, c'est comme ça. Cette année, la situation m'a rappelé exactement celle de l'année dernière mais j'ai été très prudent dans la dernière spéciale. Je suis content de gagner cette course. Le Rallye de Chypre a été vraiment génial, alors merci aux organisateurs, on aime toujours être ici."

Si le titre général ERC reste à attribuer, Juan Carlos Alonso et son copilote Juan Pablo Monasterolo ont d'ores et déjà coiffé la couronne ERC2* au prix d'une belle lutte pour finir quatrièmes après que des problèmes de freins ont handicapé les Argentins dans la fournaise chypriote.

Le sort du championnat ERC3* est également scellé en faveur Efrén Llarena et Sara Fernández, le duo soutenu par la fédération espagnole ayant tiré le meilleur de l'opportunité qui lui a été offerte par la Peugeot Rally Academy de courir pour la première fois à Chypre.

L'ancienne star du Championnat du Monde des Rallyes qu'est Mikko Hirvonen a conclu son retour en ERC le temps d'un rallye, et après 17 ans d'absence, à une belle troisième place au général. Niki Mayr-Melnhof a signé son meilleur résultat avec une cinquième place derrière Habaj, Albert von Thurn und Taxis a obtenu son meilleur de la saison avec la sixième devant le débutant chilien en ERC Emilio Fernández. Le Qatari Abdulaziz Al-Kuwari, le quadruple champion de Hongrie Norbert Herczig et le Brésilien Paulo Nobre ont complété le top 10.

La Bulgare Ekaterina Stratieva a remporté cette manche de l'ERC Ladies’ Trophy pour le compte du Saintéloc Junior Team.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Résumé ERC : Al-Attiyah s’impose à Chypre, le suspense à son comble pour le titre appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.