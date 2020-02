Sainteloc prépare la saison d’ERC3 Junior avec les toutes nouvelles Peugeot 208 Rally4, et des

Les pilotes prévoyant de participer au FIA ERC3 Junior Championship 2020 peuvent le faire avec l'une des équipes les plus victorieuses de la catégorie.

Le Saintéloc Junior Team a des baquets à pourvoir dans son line-up pour la saison à venir, avec le passage de la Peugeot 208 R2 à la toute nouvelle 208 Rally4.



Vincent Ducher, manager rallye chez Saintéloc, explique : “Nous aurons cette voiture au mois de mai. Avec quatre rallyes restants en ERC3 Junior Championship, tout est possible pour remporter le titre.”



Ducher s'admet impressionné par la dernière création de Peugeot en rallye. “La nouvelle 208 Rally4 succédera dignement à la 208 R2, qui, depuis 2013, a eu beaucoup de succès avec le titre de Stéphane Lefebre en 2014 et d'Efrén Llarena en 2019 en ERC Junior. La nouvelle Peugeot 208 exploite la réglementation Rally 4 au maximum avec un moteur 1200cc permettant davantage de puissance et de couple, sans compromettre la fiabilité. Le châssis a également été optimisé.”



Les exploits de Saintéloc en ERC3 Junior soutenu par Pirelli sont bien connus de Lefebvre, Diogo Gago et Catie Munnings, parmi ceux qui ont gravi les échelons après leur passage dans l'écurie française. Cette dernière a guidé le talent norvégien Sindre Furuseth à la troisième place de l'ERC3 Junior la saison dernière.



Cliquezicipour contacter Vincent Ducher, ou rendez-vous surwww.sainteloc.com.

