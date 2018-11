Saintéloc sur deux fronts : ERC en 2019 avec une PEUGEOT 208 R2 et une nouvelle Citroën C3 R5

L'équipe aux multiples victoires et titres Saintéloc Racing visera le succès avec des voitures des deux catégories R2 et R5 dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, l'année prochaine.

La très respectée structure française a acquis une Citroën C3 R5 en guise de porte-étendard et a également des places de disponibles au sein de son Saintéloc Junior Team, qui prévoit d'aligner une triplette de PEUGEOT 208 R2 en ERC Junior la saison prochaine.

“La saison ERC 2018 terminée, nous travaillons sans compter les heures pour préparer 2018”, dit Vincent Ducher, Rally Manager de Saintéloc Racing. “Après une campagne 2018 réussie avec de multiples PEUGEOT 208 R2 et une T16 R5, nous cherchons maintenant à signer avec un pilote de pointe pour notre Citroën C3 R5, ainsi qu'à recruter plusieurs talents plus jeunes et moins expérimentés pour notre flotte de PEUGEOT 208 R2. Dans le même temps, nous recherchons des partenaires pour nous assurer une grande année de rallyes et d'essais.”

Dans le cadre des préparations en cours pour 2019, Saintéloc a aligné le prometteur pilote suédois Mattias Adielsson au Rallye du Var, la semaine dernière, sur sa Citroën C3 R5. En dépit de tests limités, le lauréat de l'ERC Junior a réalisé des temps dans le top 20 face à d'autres R5. Il a terminé l'épreuve en Rally2 après un dégât mineur subi durant la première étape.

Le Finlandais Aki Sahila était aussi engagé par Saintéloc au Rallye du Var, et s'est classé troisième de la catégorie R2 sur une PEUGEOT 208. Le Français Alexandre Mollard pilotait une autre 208 Saintéloc.

Saintéloc a un beau palmarès en ERC, ayant pris en charge le programme de la PEUGEOT Rally Academy de 2013 à 2015 puis en 2017-2018. La liste des pilotes ayant bénéficié de son expertise et de son expérience inclut les noms de Kevin Abbring, Jérémi Ancian, Craig Breen, Diogo Gago, Miika Hokkanen, Stéphane Lefebvre, Pepe López, Charles Martin, Catie Munnings, Laurent Pellier, José Suárez et Simon Wagner.

Sous réserve de confirmation et approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, la saison 2019 de l'ERC débutera par le Rallye Azores Airlines des Açores, du 21 au 23 mars, et comprendra sept autres manches. Au total, quatre auront lieu sur asphalte et quatre sur terre. L'ERC Junior sera disputé sur six rendez-vous, avec, là aussi, un équilibre entre les deux surfaces.

Par ailleurs, Saintéloc espère poursuivre son alliance avec la jeune pilote britannique Catie Munnings, qui a connu le succès avec l'équipe ces deux dernières saisons en ERC Junior.

