Ses progrès en ERC ravissent Munnings

Catie Munnings a délivré une nouvelle performance impressionnante en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, au Rally Liepāja, surmontant son manque d'expérience sur terre pour finir cinquième en ERC Junior des moins de 27 ans et première en ERC Ladies’ Trophy.

Munnings, 20 ans, a fait ses débuts sur terre à Liepāja en 2016 mais faisait son retour en Lettonie pour ce qui n'était que son troisième départ sur un rallye rapide de ce type.

“On a beaucoup progressé, c'est comme atteindre un autre niveau de confiance dans ce que la voiture peut faire”, dit la pilote du Saintéloc Junior Team et ambassadrice PEUGEOT au Royaume-Uni. “Je sais maintenant que je peux attaquer plus. J'adore la vitesse de ce rallye. M'y habituer m'a pris un peu de temps, mais on était à fond de quatrième ou de cinquième pratiquement partout, et être en travers à cette vitesse est quelque chose d'autre. J'étais déçu à chaque spéciale que ça se termine, ça a tout simplement été une semaine fabuleuse.”

La Britannique avait recruté l'ancien Junior ERC et champion de Suède 2RM Mattias Adielsson en tant que coach pour ce rendez-vous. Elle ajoute : “Le coaching que j'ai reçu de la part de Mattias en essais a fait la différence, la seule chose triste est que ma saison soit finie pour cette année.”

Bien qu'ayant terminé devant Emma Falcón au Rally Liepāja, Munnings doit se contenter de la deuxième place au classement final de l'ERC Ladies’s Trophy, derrière sa rivale espagnole. “Emma a fait un boulot génial en remportant le titre ERC Ladies’ Trophy mais je suis contente de progresser tout le temps”, conclut-elle.

