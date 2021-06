Le Clio Trophy by Toksport WRT « Arrive-and-drive » a débuté par la victoire de l'Argentin Paulo Soria au 77e Rallye ORLEN de Pologne.

Celui-ci a devancé les Français Ghjuvanni Rossi et Bastien Bergounhe, l'Italien Andrea Mabellini étant quatrième après avoir endommagé ses pneus lors de la première étape.

« Pour sûr, c’est une excellente façon de commencer », a réagi Soria. « Nous avions tout planifié mais rien n’est acquis tant que vous ne voyez pas le podium. C’est un rendez-vous difficile et un Trophée difficile, donc nous sommes vraiment heureux et c’est mieux que ce que nous attendions. C’est très important pour nous. Nous sommes si loin de chez nous mais je ne suis pas seul, il y a des gens derrière moi, qui me soutiennent – et je suis vraiment heureux de cela. C’est difficile quand vous êtes si loin de chez vous, mais peut-être pas quand tout va bien et que vous avez un bon niveau de performance. Mais quand vous faites une erreur et que les choses tournent mal, il est important d’avoir du soutien et je suis sûr de l’avoir. Je suis vraiment heureux de ce podium. J’attends avec impatience le Rallye de Liepāja car j’aime les spéciales rapides. En Argentine, nous avons des spéciales rapides comme à Liepāja, alors j’attends vraiment ce rallye. »

Le Turc Yigit Timur, victime d'une sortie de route le premier jour, a été le plus rapide des Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN dans l'ES2.

