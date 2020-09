Pour célébrer ce qui aurait dû être la dernière journée du Rallye des Açores, ce week-end, voici un rappel de ce qui arriva quand cette île spectaculaire accueillit la manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes 2019.

Łukasz Habaj et Daniel Dymurski avaient vaincu les éléments pour décrocher une sensationnelle première victoire en ERC, ayant pris la tête aux dépens des champions en titre, Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, durant un palpitant dernier après-midi de course, le 23 mars 2019.

Lukyanuk était parti pour signer une seconde victoire consécutive aux Açores, mais il avait subi une crevaison dans l’avant-dernière spéciale, laissant le commandement à Habaj et glissant à la troisième place derrière le héros local Ricardo Moura. Puis, la gomme ayant endommagé le système de freinage de sa Citroën C3 R5, le Russe fut victime d’un énorme accident dans le premier virage de Tronqueira, la spéciale concluant le rallye.

Si Lukyanuk et son copilote Arnautov n’avaient pas été blessés, leur C3 toute neuve préparée par le Saintéloc Junior Team avait subi d’importants dégâts. Alors que le Russe n’avait plus que ses yeux pour pleurer, Habaj avait de quoi sourire, devenant le premier pilote polonais à s’imposer aux Açores et le premier à gagner en ERC depuis le triomphe de Kajetan Kajetantowicz au Rallye de l’Acropole, en Grèce, 657 jours auparavant. En tête avant la dernière spéciale, il avait déjà rejoint Kajetanowicz et Robert Kubica sur la liste des Polonais ayant mené aux Açores.

“La dernière spéciale a été complètement folle, c’est la plus difficile que j’ai jamais faite”, réagit le champion de Pologne 2015, qui pilotait une ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies. “Je n’arrive pas à y croire, mais nous avons eu un bon rythme tout le week-end. La victoire s’est jouée hier [le premier jour du rallye]. Ces spéciales étaient celles que je craignais le plus, mais finalement, ça s’est bien passé. Je suis désolé pour Alexey car il a été le plus rapide tout le week-end, mais c’est le rallye. Cette victoire n’est pas due seulement à la chance, il y a beaucoup de lourd travail derrière et je veux remercier ma famille, mon équipe ainsi que Pirelli pour les pneus.”

Seulement à 8''4 d’Habaj, Moura donna à son public une raison de faire la fête en prenant la seconde place, le pilote du Toksport WRT Chris Ingram obtenant son premier podium général aux Açores et remportant la catégorie ERC1 Junior réservée aux espoirs disposant d’une R5. Bruno Magalhães termina quatrième pour le Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio cinquième, et le double champion ERC Junior Marijan Griebel clôtura le top 6 pour ses débuts sur une Volkswagen Polo.

Alexandros Tsouloftas avait surmonté son manque d’expérience de ce rallye et de sa voiture, le Chypriote assurant un doublé à Toksport en ERC1 Junior avec sa septième place au général. Le Portugais Ricardo Sousa, le Tchèque Vojtĕch Štajf et le Brésilien Paulo Nobre avaient complété le top 10.

Signant sa première victoire en ERC3 et ERC3 Junior avec le Rallye Team Spain, Efrén Llarena éclata en sanglots à l’arrivée de la dernière spéciale, devant ce magnifique accomplissement dans la catégorie soutenue par Pirelli.

Juan Carlos Alonso battit Sergey Remennik en ERC2 après que les deux pilotes eurent surmonté une succession de problèmes, Remennik rejoignant l’arrivée à vitesse réduite avec un souci de transmission.

