Suzuki Motor Ibérica souligne encore plus son implication en rallye, cette fois par le biais d’une première campagne en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

La structure espagnole va s’engager dans la catégorie ERC2 avec la Swift R4lly S répondant à la réglementation Kit Rally2. Les très expérimentés Joan Vinyes et Jordi Mercader disposeront d’un des deux modèles alignés, le deuxième étant pour Javier Pardo et son copilote Adrián Pérez.

Juan López Frade, président de Suzuki Motor Ibérica, a déclaré : “Préparer le programme de cette année n’a pas été facile en raison de l’incertitude due à la pandémie. Dans tous les cas, notre objectif avec l’équipe officielle est de faire notre première incursion en ERC2 et de voir où nous pouvons nous situer. De plus, des pilotes d’autres pays sont intéressés par la Suzuki Swift Rally2 Kit, ce sera donc une belle vitrine pour nos voitures.”

Joan Vinyes, la référence de Suzuki, de retour en ERC Âgé de 51 ans, l’Andorran porte les couleurs de Suzuki depuis 2010 et a piloté une Swift S1600 durant plusieurs saisons avant de passer sur la version R+ en 2017. Sa dernière apparition dans le championnat d’Europe remonte au Rally Islas Canarias 2013, lors duquel il avait mené ce qui était alors la Coupe ERC 2RM.

Javier Pardo, de l’ERC Junior Experience à l'ERC L’Espagnol de 24 ans devait monter une campagne en Championnat ERC3 Junior l’année dernière, mais la pandémie de Covid-19 l’a contraint de se replier sur d’autres épreuves plus proches de chez lui en raison d’un budget serré.

La variété fait le sel de la vie L’inclusion de la Suzuki Swift R4lly S à l’ERC2 ajoute encore plus de diversité à cette catégorie, à laquelle ont participé des Mitsubishi Lancer, une Subaru Impreza, une Porsche 997 GT3 et l’Alpine A110 RGT, ainsi que plusieurs Abarth 124 rally, la saison dernière.

Une saison bien remplie en perspective

En plus de son engagement en ERC2, Suzuki Motor Ibérica devrait disputer d’autres rendez-vous dans la région. Une formule monomarque appelée Swift Cup comprendra des rallyes en Espagne et au Portugal, alors qu’une présence dans le Championnat d’Espagne des énergie alternatives est aussi prévue avec une Suzuki Across. Un programme d’essais pour la Swift R4lly S destinée à l’ERC doit débuter en février, avant que soit lancée la saison 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.