Tête-à-queue à haute vitesse pour les Juniors ERC Gryazin et Ingram

Les favoris du Rally Liepāja et candidats au titre FIA ERC Junior Under 28 que sont Nikolay Gryazin et Chris Ingram ont tous deux effectué un tête-à-queue à haute vitesse samedi matin, mais ils s'en sont bien sortis.

Les pilotes de Sport Racing Technologies (Gryazin) et du Toksport WRT (Ingram) ont effectué un tête-à-queue en cinquième vitesse dans la spéciale de LDZ Cargo (Laidi). Mais en dépit de ces erreurs, les deux jeunes pilotes se sont montrés les plus rapides sur ce secteur chronométré.

“On a fait un tête-à-queue à haute vitesse et on s'est arrêtés. J'ai cru qu'on allait sortir [de la route] mais j'ai pu la stopper [la voiture] au milieu, en travers – j'ai dû faire marche arrière”, a expliqué Gryazin au micro de Julian Porter, d'ERC Radio, à l'arrivée de la spéciale.

“C'est une erreur stupide mais je m'en sors bien. [C'était] un virage rapide, je pense qu'il y a eu une erreur de note.”

L'autre ŠKODA Fabia R5 d'Ingram a quant à elle terminé son tête-à-queue contre un talus, mais par chance, elle n'a subi aucun dégât.

“On a fait un tête-à-queue au milieu [de la route] et on est allés dans un talus. Je m'en suis servi pour nous remettre dans le bon sens mais on a calé”, a relaté le Britannique.

“Je suis content que nous n'ayons pas perdu de temps sur les autres. Elle [la voiture] est juste partie en travers à fond de cinquième et je n'ai rien pu faire.”

Malgré leurs erreurs, Gryazin et Ingram sont donc premier et deuxième, au général comme en ERC Junior des moins de 28 ans, séparés de 3''5.

Le pilote ŠKODA AUTO Deutschland Fabian Kreim – dernier des trois pilotes engagés dans une lutte sans merci pour le titre ERC Junior U28 – est passé de la cinquième à la troisième place en passant notamment l'autre Junior qu'est Fredrik Åhlin.

