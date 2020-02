Tibor est de retour ! Erdi Jr vise le triplé en ERC2

Tibor Érdi Jr va viser un troisième titre ERC2 en 2020 – et va jouer les mécaniciens pour assurer que tout se passe comme prévu à l'Azores Rallye le mois prochain.

Le Hongrois a remporté ce championnat en 2017 et en 2018 avant de passer en ERC1 avec une voiture de Rally2 (anciennement R5) en 2019.



Érdi Jr avait initialement prévu une deuxième saison dans la catégorie reine de l'ERC, mais sans voiture disponible, il a dû changer de programme pour le début de cette nouvelle décennie. Cependant, le succès en ERC1 demeure un objectif à long terme, et Érdi Jr espère faire son retour au volant d'une ŠKODA Fabia R5 Evo pour la manche décisive de la saison, le Rally Hungary, en novembre.



“Nous ne voulions pas faire l'impasse sur une saison à cause de ces circonstances, qui nous ont menés à changer de programme et à revenir en ERC2 avec notre Mitsubishi,” déclare Érdi Jr, qui a remporté sept victoires lors de ses deux campagnes victorieuses en ERC2. “Je suis bien plus motivé maintenant que je connais le nouveau plan pour cette saison. J'adore l'ambiance de l'ERC et je ne veux pas arrêter. Nous avons déjà remporté l'ERC2 deux fois, tentons le hat-trick.”



Érdi Jr se salit les mains pour son retour en ERC2

Érdi Jr est si déterminé à être prêt pour la manche d'ouverture, l'Azores Rallye du 26 au 28 mars, qu'il s'est fait mécanicien. “J'ai commencé à démonter ma Mitsubishi pour réviser la transmission et les suspensions,” explique-t-il. “La nouvelle livrée est prête, le plan est donc de participer au premier rallye.”



Un premier titre pour Kovács?

Le copilote Szabolcs Kovács visera un premier titre en ERC2 après avoir été confirmé comme partenaire d'Érdi Jr pour une deuxième saison. György Papp était le copilote d'Érdi Jr lorsque ce dernier a été sacré en ERC2, mais aussi lorsqu'il est passé en ERC1 au Rally Liepāja en 2018. Cependant, c'est Kovács qui a fini la saison avec Érdi Jr et a été son copilote lors des neuf rallyes auxquels il a participé en 2019.



L'objectif reste l'ERC1

Bien qu'Érdi Jr revienne en ERC2 pour le début de la saison, un retour en ERC1 est prévu cette année. “Nous sommes en train d'acquérir une ŠKODA Fabia Evo ; mon intention est donc de faire mon retour au plus haut niveau de l'ERC à la fin de la saison,” conclut-il.



Où voir Tibor Érdi Jr en 2020 ?

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin. Érdi Jr prévoit deux autres apparitions, dont le Rally Hungary (6-8 novembre).

