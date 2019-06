Torn en tête de l’ERC3, ennuis pour Llarena et Hokkanen

Ken Torn se maintient en tête de la catégorie ERC3 sur le 76e Rallye PZM de Pologne, mais les prétendants au podium Efrén Llarena et Miika Hokkanen ont tous deux rencontré des ennuis.

L'unique challenger de Torn pour la victoire est désormais Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team), qui a repris légèrement du temps au pilote de l'Estonian Autosport Junior Team dans les deux premières spéciales de la deuxième étape.

Mais un excellent chrono de Torn dans Uzranki lui a permis de reprendre à son tour 7.2s à Furuseth, portant son avance en ERC3 à 11.9s.

Furuseth était en pleine remontée après avoir perdu le commandement dans la spéciale d'Olecko, samedi, et il ne renonce pas à aller chercher Torn.

“Après la crevaison d'hier, on était absolument à fond ce matin. On est actuellement deuxièmes mais la lutte est serrée. Il reste trois spéciales et on va tenter”, a dit le Norvégien.

La catastrophe est survenue pour deux autres prétendants au podium. Le leader actuel du Championnat FIA ERC3 Junior, Efrén Llarena (Rally Team Spain) a été en lice pour la victoire jusqu'à une crevaison dans Gmina Mragowo, puis il est sorti de la route dans Uzranki – mettant un terme à son rallye.

Miika Hokkanen était en position idéale pour bénéficier des malheurs de Llarena mais il est lui aussi sorti, une portion bétonnée et piégeuse – qui a aussi surpris sans conséquence le Junior ERC1 Mattias Adielsson – coûtant cher au Finlandais.

Hokkanen a effectué un tonneau, perdant près d'une minute tandis que des spectateurs poussaient sa Peugeot 208 R2 pour lui permettre de continuer.

Les choses sont allées en s'empirant, son copilote Rami Suorsa ayant perdu sa carte de pointage dans l'aventure et l'équipage n’ayant pu faire enregistrer son chrono à l'arrivée de la spéciale.

L'équipage a retrouvé plus tard ladite carte, mais son incapacité à la présenter au point stop d'Uzranki devrait le contraindre à abandonner, donnant potentiellement à Elias Lundberg la quatrième place qu'occupe actuellement Hokkanen.

Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto) était relégué à la septième place après l'ES10 (Mikołajki MAX) mais se retrouve sur le podium, lui qui avait dépassé Hokkanen avant l'incident de la carte.

Zbroja, Elias Lundberg et Adam Westlund étaient engagés dans une intense bataille pour la cinquième place avant les ennuis de Llarena et Hokkanen, tous trois s'échangeant régulièrement leurs positions depuis l'ES8 de samedi.

Un bon chrono de Zbroja dans Uzranki lui a cependant donné un peu d'air, Lundberg se retrouvant désormais à 8.5s et Westlund à 10.2s en sixième position.

L'équipier de Lundberg dans l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Grégoire Munster, ne pointait pas très loin de cette lutte à trois au départ de la deuxième étape mais il n'a pu en suivre le rythme, se retrouvant à 15.6s de Westlund en septième position.

Roman Schwedt (Team ROMO), qui a perdu son pare-choc arrière dans Gmina Mragowo, Sean Johnston (Saintéloc Junior Team) et Pedro Antunes (FPAK Team Portugal ERC) complètent le top 10 en ERC3, Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) et Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) étant eux aussi en lice pour les points de l'ERC3 Junior.

La seconde voiture de l'ACCR Czech Rally Team, pilotée par Jan Talaš, a été contrainte à l'abandon dans Uzranki après une casse de la pompe à huile.

