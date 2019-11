Le FIA European Rally Championship est de retour en Hongrie après 16 ans d'absence, et le dernier Hongrois à avoir gagné un rallye d'ERC à domicile est présent pour le Rally Hungary inaugural, ce week-end.

En 2003, János Tóth Jr, septuple champion de Hongrie, a remporté l'Int. Michelin Budapest Rallye.



Il est présent à Nyíregyháza dans son rôle de mentor pour les pilotes qui participent à la Peugeot 208 Rally Cup, leur donnant des conseils sur l'utilisation des pneus et la stratégie. Mais il suit aussi ce qui se passe à l'avant du peloton et la bataille à trois pour le titre.



“Le plateau est bien plus relevé qu'il y a 16 ans, et le titre se joue ici, donc nous pouvons certainement nous attendre à une bataille acharnée,” déclare la légende hongroise des rallyes. “Pour vous dire la vérité, j'espère que les pilotes hongrois vont pouvoir bénéficier de leur participation à leur course à domicile, car ils ont déjà parcouru ces spéciales à de nombreuses reprises.”



“Cela va être un rally très dur, les conditions météorologiques traîtres ont chamboulé certaines choses, mais une excellente ambiance est garantie, car les fans hongrois sont aussi enthousiastes que jamais.”



Lorsqu'il lui est demandé quels conseils il donnerait aux pilotes hongrois, Tóth Jr répond : “Courir sans la moindre pression et détendu. S'ils sont stressés, ils peuvent commettre des erreurs plus facilement, cela coûterait cher sur beaucoup de ces spéciales.”

The post Toth fait son retour en ERC 16 ans après sa dernière victoire et s’attend à une “bataille acharnée” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.