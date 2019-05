Tous les points compte, pour le champion ERC Lukyanuk

Alexey Lukyanuk admet qu'il ne peut plus faire de faux pas dans sa tentative de remporter le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA pour une deuxième saison consécutive.

Lukyanuk n'a pas encore terminé d'épreuve en ERC cette saison et doit absolument faire son retour aux affaires lors du Rallye Liepāja au volant de sa Citroën C3 R5 Junior du Team Saintéloc.



"Bien sûr, nous avons perdu nos deux jokes, disons, et maintenant nous devons marquer à chaque rallye", a déclaré le Russe. "Ce n'est pas la meilleure chose, mais l'année dernière, nous avons gagné les deux premières épreuves, mais nous sommes ensuite passés au travers des troisième et quatrième manches. J'espère que nous obtiendrons de bons résultats lors des prochains rallyes, mais je ne veux jamais faire de plan sur la comète. J'y vais petit à petit, je fais ce qu'il est possible de faire, et j'espère que ça marchera."



Lukyanuk prendra le départ en 14e position sur la route lors de la première étape du samedi, une place devant le leader de la spéciale de qualifications, Oliver Solberg. Le septième Rallye Liepāja commencera avec la spéciale Talsi de 14,72 km à partir de 12h00 heure locale.

