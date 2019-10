Très déçu, Lukyanuk n’abandonne pas ses espoirs d’un deuxième titre ERC

Alexey Lukyanuk va “se battre jusqu'au bout” pour remporter le FIA European Rally Championship une deuxième fois d'affilée.

Le pilote Saintéloc Junior Team était bien parti pour prendre la deuxième place du Cyprus Rally au volant de sa Citroën C3 R5, un résultat qui l'aurait replacé au sommet du classement général ERC à l'aube du dernier rendez-vous, le Rally Hungary, du 8 au 10 novembre.



Cependant, un problème de pression d'essence à un kilomètre de l'arrivée de la dixième spéciale a contraint Lukyanuk et son copilote Alexey Arnautov à l'abandon.



“Ce n'est évidemment pas ainsi que nous voulions conclure ce rallye,” a écrit Lukyanuk sur Facebook. “Nous roulions sans prendre de risques, avec un rythme très prudent depuis le début du rallye, sans erreur, mais un kilomètre avant l'arrivée de la SS10, la voiture s'est arrêtée à cause d'un problème avec la pression d'essence. Nous ne savons pas ce dont il s'agissait précisément, l'équipe va analyser ça. Je suis très en colère, je suis abattu, mais nous n'abandonnerons pas et attaquerons plus fort pour nous battre jusqu'au bout.”



Seuls les six meilleurs résultats étant pris en compte, Lukyanuk est troisième du classement général à 28 points du leader Chris Ingram. Łukasz Habaj est deuxième, 19 points derrière Ingram mais neuf devant Lukyanuk.

