Andreas Mikkelsen a entamé son déplacement vers le sud, en direction de Varsovie, fort de deux victoires en spéciale consécutives lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne.

La charge de Mikkelsen dans l’ES12, Gmina Mragowo, a été diffusée en direct sur Facebook et YouTube . Il y a été 8,3 secondes plus rapide que le leader de l’épreuve et champion ERC en titre, Alexey Lukyanuk, sur sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team.

Alors que restent à disputer dans cette édition qui marque le 100e anniversaire du Rallye de Pologne, Lukyanuk devance Mikkelsen (sur la Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT) de 22,6s.

« Nous avons essayé de nous amuser un peu et de maintenir la pression », a déclaré le Norvégien, qui s’est montré 3,1s plus rapide que Lukyanuk dans l’ES11.« C’était assez difficile dans celle-là, alors j’ai essayé de prendre soin des pneus du mieux que je pouvais. Ce n’est jamais fini avant d’être fini. Nous avons eu une étape propre, sans problème, nous pourrions aller quatre ou cinq secondes plus vite avec une bonne [attaque], mais c’était bien. »

Lukyanuk, qui vise un troisième titre de champion d’Europe des Rallyes de la FIA en 2021, n’a cependant pas été troublé par le rythme de Mikkelsen et la réduction de son avance au classement général qui en a résulté

« Andreas cherche à attaquer à 100%, nous avons fait attention et pris soin de la voiture dans les ornières. Nous avons une roue de secours supplémentaire et cela n’aide pas non plus », a expliqué le Russe. « Nous essayons juste de rester en sécurité, peut-être un peu trop, mais l’écart est toujours bon et il n’y a pas de drame. C’est bien [d’être en tête, mais il y a] une nouvelle spéciale devant nous donc ça va être intéressant. »

Cette toute nouvelle spéciale de Przasnysz (ES13) est située à près de 150 kilomètres au sud de l’arrivée, à Gmina Mragowo, et le départ en est prévu à partir de 13h35, heure locale. La spéciale décisive, dans les rues du centre de Varsovie, aura lieu à partir de 18h00. Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/live-timing/None pour voir le voir le live timing.

