Un nouveau copilote pour Sesks avant sa seconde récompense de l’ERC Junior

Mārtiņš Sesks est en pleine préparation pour sa seconde récompense dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le jeune Letton a été récompensé par deux rallyes sur une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia après avoir remporté le titre dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli en 2018.

Après une belle troisième place au général et une deuxième en ERC1 Junior pour ses débuts au volant d'une R5 au Rallye de Liepāja, fin mai, Sesks se prépare à affronter son premier rendez-vous asphalte avec une voiture de la catégorie reine de l'ERC.

Avant le Rally di Roma Capitale, la semaine prochaine, Sesks, qui courra sous la bannière de LMT Autosporta Akadēmija, déclare : “Il y a de tout sur ce rallye, de belles routes courbées à de petites sur lesquelles il n'est pas possible de conduire normalement avec une voiture de route – et où nous passons à plus de 140 km/h. C'est vraiment extrême mais ça veut dire qu'on doit rester concentré tout le temps sur les notes et que le pilotage doit être parfait.”

“Je n'ai pas fait beaucoup d'asphalte cette année mais j'espère être de retour en forme après mon test de mardi. Je me sens à l'aise sur asphalte.”

Le Rally di Roma Capitale sera le premier de Sesks avec son nouveau copilote, Uldis Briedis, qui a remplacé Krišjānis Caune.

“Mon coach sera mon copilote et on va voir où ça nous mène”, dit Sesks, vainqueur en ERC3 Junior à Rome la saison dernière. “Il m'a appris les notes avec lesquelles je pilote maintenant, donc pour ce qui est du côté compréhension des notes, il ne devrait pas y avoir de problèmes puisque nous voyons les choses de la même façon. J'espère que ça se passera bien.”

