Les fans hongrois de l'ERC peuvent profiter d'une nouvelle série de podcasts réalisée par le très respecté diffuseur de sport auto et expert Zoltán Szujó.

Œuvre de TRP, promoteur du Rallye de Hongrie, Right Three Hard a été lancé pour tenir les fans au courant des informations de l'ERC et du Rallye de Hongrie – manche finale de la saison prévue du 6 au 8 novembre – durant la période de pause due à l'épidémie de coronavirus.

Norbert Herczig et son copilote Ramón Ferencz, montés sur le podium de la manche hongroise du Championnat d'Europe FIA des Rallyes l'année dernière pour le compte du MOL Racing Team, ont rejoint Tamás Őry, PDG de TRP, pour le premier des dix épisodes prévus qui est disponible en cliquant ici.

“J'ai passé 18 années dans le paddock de F1 et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que speaker sur la Super Spéciale du Rallye de Hongrie”, dit Szujó. “Cela a été un coup de foudre et animer le show cette année n'a jamais été mis en doute. C'est une grande nouvelle pour les fans hongrois de rallye alors que le Covid-19 a entraîné reports et annulations dans toutes les formes de compétition, y compris l'ERC.”

The post Un nouveau podcast pour les fans hongrois de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.