Une grosse déception pour Lindholm avant ses débuts au Rallye de Liepaja en ERC

Emil Lindholm a révélé comment il a été à 12 kilomètres d'arriver en Lettonie, pour la deuxième manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, en vainqueur.

Lindholm, membre du programme de développement du Team MRF Tyres en ERC, s'est préparé pour ses débuts au Rallye de Liepāja en disputant le Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina, en Italie, le week-end dernier.

Après avoir remporté cinq spéciales sur six pour compter 15 secondes d'avance, Lindholm était sur le secteur de liaison en direction de la dernière quand il a été contraint de s'arrêter en raison de soucis mécaniques.

“La majeure partie du rallye a été absolument magnifique et j'étais très content de la performance comme de la durabilité”, a dit le Finlandais, candidat au titre ERC1 Junior en 2020. “Nous avons eu des températures supérieures à 35 degrés, et c'était une très bonne chose de voir que les pneus tenaient dans ces conditions. Ça a été super décevant pour moi, pour l'équipe et pour MRF Tyres d'abandonner à cause d'ennuis mécaniques avant la dernière spéciale. Mais le rythme avait été bon.”

Malgré sa déception, Lindholm prévoit de tirer du positif de cette participation en Italie.

“C'est un témoignage de la qualité du pneu que nous utilisons sur terre”, a-t-il ajouté. “Nous n'étions pas détendus mais pas à la limite absolue, donc il y avait plus à trouver, ce qui est très encourageant pour MRT Tyres. Ça nous donne clairement confiance pour le Rallye de Liepāja. Le profil des routes est assez similaire ici mais elles sont plus rapides. C'est bien pour nous.”

“Si tout se passe bien, nous pourrions être sur le podium, et c'est mon objectif. Mais il est important de se concentrer sur l'obtention de davantage d'informations pour le développement de la prochaine génération de pneus MRF.”

