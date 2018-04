Une Hyundai pour Zawada en ERC Junior U28

Aleks Zawada va franchir un palier dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28 en 2018 – et voici la voiture qu'il pilotera.

Le Polonais avait prévu de courir en ERC Junior Under 27 après être passé tout près de la couronne la saison dernière. Cependant, il délaisse finalement son Opel ADAM R2 pour une Hyundai i20 R5 dernier cri avec le Rallye des Îles Canaries comme premier objectif.



“Une opportunité s'est présentée que je ne pouvais tout simplement pas laisser passer”, explique Zawada.“La chance de courir sur une R5 ne se présente pas souvent, et c'est une occasion sur laquelle je devais sauter. Ce ne sera pas facile mais je crois en moi et j'apprécie ce challenge.”



Rendez-vous sur FIAERC.com pour en savoir plus sur le volant rêvé de Zawada.