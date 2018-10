Vita malchanceux sur la finale de l’ERC

La série d'arrivées dans les points de Mattia Vita en Championnat FIA ERC Junior Under 27 est terminée, suite à une casse de moteur ce matin dans la neuvième spéciale du Rally Liepāja.

Vita s'était classé quatrième des trois derniers rendez-vous ERC, soulignant ses impressionnants progrès dans la catégorie soutenue par Pirelli. Mais il n'aura pas poursuivi sur sa lancée, avec sa PEUGEOT 208 R2 du TRT Rally Team, dans la très rapide manche lettone.

“Le moteur a cassé trois kilomètres avant la fin de la spéciale”, a dit l'Italien. “Je suis assez triste car on progressait beaucoup et j’étais plus rapide. Soudain le moteur s'est arrêté et on a dû stopper sur le bord de la route. La pire chose est que nous ne pouvons acquérir d'expérience des autres spéciales, mais ça fait partie du jeu. On va commencer demain à travailler pour l'an prochain.”

L'ex-pilote de Formule 3 était engagé dans une lutte serrée avec Roland Stengg, pour la cinquième place des moins de 27 ans, quand il a été contraint de s'arrêter.“Je suis vraiment désolé pour lui car c'était une belle bataille”, a réagi l'Autrichien.

